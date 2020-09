Ajuste de cuentas entre bandas, posible causa de aumento de homicidios en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, en medio de un Facebook Live de El País, habló sobre los temas de orden público en la ciudad, que en las últimas semanas generaron preocupación entre la ciudadanía, como los disturbios sobre la Calle Quinta, los actos de vandalismo, los desórdenes en el Km. 18 y los homicidios, entre otros temas.

Secretario, ¿qué pasó en los disturbios en el sur de Cali? ¿Quién está detrás?

No es un evento momentáneo, ocho ciudades del país con casi el mismo modus operandi nos está diciendo que ahí hay un nivel de coordinación, de comunicación y de articulación. Se comparten de alguna manera esa clase de mentalidades sobre cómo confrontar el Estado y el orden, así que no me parece un hecho fortuito, realmente hace parte de un ejercicio de contradicción que se tiene con el Estado, pero cuando pasa al escenario de la violencia, la protesta desaparece totalmente.

¿Si las autoridades sabían de esta manifestación divulgada por redes por qué no se tomaron medidas para evitar que ocurriera lo que ocurrió?



Se calculaba que se iban a quedar donde está el CAI, que era el punto de choque, pero eso no sucedió y, además, hubo un hecho más complejo, se empezaron a mover por intermedio de las calles del barrio San Fernando a tratar de confrontar los negocios. Esos movimientos desbordaron lo que al principio se había planificado. La idea que se tenía era que ese ‘cacerolazo’ iba a terminar posiblemente en un hecho de confrontación con la Fuerza Pública, pero no que iba a comportarse como se comportó; eso fue lo que nos desbordó.



Por otro lado, ¿qué ha pasado en los dos últimos fines de semana, donde hubo 19 homicidios? ¿Qué ocurrió para que se disparara ese fenómeno que venía más o menos controlado?

Venimos bien en el tema del control de los homicidios, pero llega un tercer ciclo, que nos inaugura con dos fines de semana con casi 40 asesinatos.



En los diálogos que tenemos con los organismos de inteligencia aparece que hay una dinámica muy fuerte de ajuste de cuentas en la ciudad. Esto lo provoca, por ejemplo, que el Cauca pasó de tener tres mil o cuatro mil hectáreas de cultivos ilícitos a 19 mil y esa producción tiene un mercado de distribución en Cali.

Esta dinámica genera ajustes, pues se entregan los productos y cuando la gente luego no los puede pagar se los cobran con la vida.

Carlos Rojas, secretario de Seguridad, estuvo en el Facebook Live de El País Especial para El País

¿Qué está haciendo la Alcaldía para combatir los delitos como el homicidio y el hurto?

Hemos evolucionado a una nueva estrategia que estamos incorporando, lo que se conoce en el mundo digital como la inteligencia artificial, nuestros datos son manejados por software y hardware que tienen realmente la capacidad de hacer predictibilidad. No podemos esperar a que el delito nos sorprenda.



Esta delincuencia está en estado de madurez, no es una organización criminal básica, tiene muy buena estructura y eso le demanda al Estado ir más adelante si queremos en algún momento quebrar esos indicadores que hoy nos demuestran que posiblemente vamos un poco mejor que años anteriores, pero que todavía no logramos llegar al lugar donde la ciudad debería de estar.

¿Pero hay alguna estrategia concreta contra el delito?

Ya tenemos un equipo trabajando en la producción de la nueva forma de analizar la violencia en la ciudad y de producir un nuevo mapa de intervenciones. Concretamente vamos a intervenir 17 barrios donde claramente vemos focalizado un indicador que se llama ‘índice delictivo’, que articula homicidios y hurto.



En esos 17 barrios hay que hacer una intervención inmediata, ya la venimos haciendo con la Policía en algunas de esas zonas, pero vamos a consolidar los trabajos para tener resultados de impacto en menos de tres meses. No es un plan de choque, es una estrategia de intervención especial.

En el plan de desarrollo hay foco para los feminicidios. “El problema no es cuantitativo, no puede haber una sola mujer asesinada”, dice Rojas.

¿Le preocupa que el problema económico generado por la pandemia y el desempleo puedan atizar los fenómenos de la violencia en Cali?

Ya está ocurriendo. Esta fase que algunos llaman post-pandemia agrava las condiciones de vida de mucha gente, la oferta y la demanda están afectadas y esa informalidad de la economía afecta la dinámica de los conflictos ciudadanos.



Hay que tratar de encontrar alternativas porque cuando una ciudadanía siente que no tiene cómo alimentar su familia, pues se pone el escenario más complejo, sobre todo el de la seguridad. Tenemos que volcar la capacidad del Estado y de la sociedad para construir solidaridad.

¿Qué hacer para que no se repitan los desórdenes en el kilómetro 18?

Lo del kilómetro 18 lo pudimos controlar el fin de semana pasado porque hubo un dispositivo muy grande institucional. Pero Cali no tiene un solo punto crítico, tiene muchos, Pance, Cristo Rey, entre otros, entonces nos toca mover el dispositivo para ponerlo a operar en muchas zonas, de día y de noche, porque aunque pareciera que la noche caleña es muy tranquila, tristemente hay que decirlo, es altamente conflictiva, no solo por temas de ruido, sino por temas de riñas. Esta ciudad aprendió algo, que ojalá desaprendamos, y es a pelear por cualquier cosa.

Sobre Llano Verde

Carlos Rojas, sobre la masacre de Llano Verde, dijo que “la Fiscalía y la Policía siguen con las investigaciones. Esperamos que en el momento adecuado se entreguen resultados contundentes, donde se conozca la verdad, donde haya realmente justicia y un ejercicio de transparencia por este hecho que afecta la dignidad”.