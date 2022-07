169.400 crímenes hacen parte de nuevo macrocaso abierto contra las extintas Farc

Homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual y el uso de medios y métodos ilícitos de guerra cometidos por las extintas Farc durante el conflicto armado en el país, hacen parte del macrocaso 10 que abrió formalmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este viernes.



Este nuevo macrocaso, que es el primero que se abre desde 2019, recibió el nombre de ‘Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano’, y tiene como objetivo investigar estos crímenes siempre que no estén siendo indagados en otro macrocaso.



“Se trata de hechos ocurridos por fuera de los municipios que hacen parte de los tres macrocasos territoriales ya priorizados por la JEP, y también de aquellos hechos que están por fuera de las conductas analizadas en los casos de secuestro y de reclutamiento y utilización de niños y niñas en la guerra”, dijo la JEP durante la apertura de este macrocaso.



Tras la apertura de este macrocaso la JEP anunció que llamará a rendir versión colectiva sobre estos hechos a exguerrilleros de todos los frentes, y a versión individual a los comandantes de la antigua guerrilla en todo el país, así como a quienes sean identificados como ejecutores notorios.



Este macrocaso agrupa 306 informes recibidos de organizaciones de la sociedad civil en todo el país y que no habían sido investigados aún en los primeros casos abiertos por la JEP.

169.400 hechos victimizantes

En un primer avance de la investigación, la JEP encontró que el universo provisional de hechos, elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), estaría conformado por 169.400 hechos victimizantes.



El universo provisional de hechos incluye 54.000 víctimas de desplazamiento forzado y 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra (en los que se incluyen ataques a bienes protegidos, ataques a personas protegidas, uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, y hechos tipificados por la Fiscalía como terrorismo).



También el universo provisional de hechos habla de 48.000 víctimas de homicidio; 15.000 víctimas de desaparición forzada; y 2.300 víctimas de violencia sexual.



Así mismo, se encontró que estos crímenes variaron de acuerdo con las diferentes etapas del conflicto armado: Consolidación territorial de las Farc-EP (entre 1993 y1996); intensificación de la confrontación con estructuras militares y grupos paramilitares (entre 1997 y 2006) y repliegue para evitar la confrontación directa con el adversario (entre 2007 y 2016). Los crímenes se concentraron en la segunda etapa de intensificación de la confrontación.



Los departamentos más afectados fueron aquellos que tuvieron presencia de estructuras del Bloque Oriental y del Bloque Sur de las Farc-EP. En relación al desplazamiento forzado, la mayoría de las víctimas documentadas se concentran en Caquetá, Vaupés, Guaviare y Arauca.



En cuanto a los departamentos con mayor afectación por eventos en los que se registra el uso de medios y métodos de guerra ilícitos, especialmente en tomas guerrilleras, el análisis del GRAI encontró que Antioquia, Tolima, Cauca y Nariño, son los departamentos con el mayor número de hechos.

Nuevos macrocasos

Este nuevo macrocaso hace parte de la estrategia de la Sala de Reconocimiento de la JEP para abrir macrocasos que respondan a los 956 informes recibidos de la sociedad civil. Así, en las últimas semanas antes del cierre del plazo estatutario para la entrega de informes de la sociedad civil se recibieron más de 500 nuevos informes.



Además del macrocaso 10 la Sala está en las etapas finales de concentración del macrocaso 08, sobre los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado; el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos; y el macrocaso 11, sobre la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima en el marco y con motivo del conflicto armado.



Estos macrocasos continúan en etapa de concentración por la gran cantidad de informes que están siendo analizados aún, pero se adelanta la apertura del macrocaso 10 en respuesta a la orden de tutela emitida por la Sección de Apelación del Tribunal de Paz en el marco de la solicitud de las víctimas del atentado al Club el Nogal.