Planeta Salsa, la casa museo donde está la melodía

Santiago de Cali se ha convertido no solo en la capital mundial de la salsa, sino también en la meca mundial de la memoria discográfica, porque las colecciones que hay en la ciudad, ni en calidad ni en cantidad, existen en ningún lugar del mundo.



Luego de adentrarnos en los vericuetos de su historia, llegamos a un sitio que tiene gran parte del legado rumbero de Cali y la comarca. Se trata de la Colección Planeta Salsa Casa-Museo, la cual es considerada como una de las más importantes y completas de América Latina, con cerca de 90 mil ejemplares entre discos a 33, 78 y 45 RPM, CD, cassettes, track-8, cintas magnetofónicas y minidisc, además de una importante serie de elementos museológicos que recogen la historia y la anecdótica de los protagonistas de la historia salsera de la Sultana del Valle.



La casa museo se encuentra en el barrio El Lido del sur de Cali y Oscar Jaime Cardozo Estrada, investigador musical, gestor cultural y curador de la valiosa colección, abre las puertas de su ‘templo’ para conocer en este mundo mágico la historia musical grabada en formatos físicos.

Actualmente se está gestando un proyecto para crear el centro de conservación e innovación de la música, que involucra la casa museo de Planeta Salsa, en el que se encuentra vinculado la Universidad del Valle.



Cardozo Estrada es economista de la Universidad del Valle, aunque los modelos econométricos que tanto le dieron lidia en su carrera universitaria, hace mucho tiempo desaparecieron para darle cabida a la búsqueda incansable de la melodía, su historia y anecdótica.



Lea aquí: Con homenaje a Alfredito Linares iniciará la Calle de la Feria este 29 de diciembre



“En la memoria, no aparece inscrito un solo día de mi existencia, en el que haya estado alejado de la música, ni un solo día en el que haya faltado un buen disco de acetato o de vinilo, o un cassette con el que se rememore e inmortalice la canción, por lo que no podría afirmar con mucha claridad, a partir de cuándo empecé a preservar la música fonograbada, eso ha sido desde siempre”, puntualiza Oscar, al preguntarle sobre sus inicios en el coleccionismo.



Lo primero que aparece en su casa-museo, es un piano, que con gran orgullo Cardozo presenta como el piano de cola que día por día acompañó a centenares de cantantes que se presentaban en vivo en el radio teatro Todelar en Cali y en el que seguramente tocaron los más importantes pianistas de los años 60 y 70 del siglo pasado, para la radio en vivo, en La Voz de Cali, emisora matriz en Colombia del circuito radiofónico de Don Bernardo Tobón de la Roche.



El piano llegó como un obsequio de su hermano Luis Eduardo Cardozo, quien lo negoció con Tobón de la Roche y se lo trajo como donación a la colección. Al lado está el bajo eléctrico que usó Luis Felipe González para la grabación de su inolvidable tema bailable La Sirena. Frente a estos instrumentos hay un chaleco de pedrería y un sombrero Kufi africano, de Wilson Saoko.



Al frente de los instrumentos, está dispuesta una gigante galería con cerca de 300 fotografías de importantes cantantes y músicos salseros, pero con una característica especial, que hace de esta galería ser única en el mundo. Todos los artistas allí retratados, están posando con las famosas gafas de Planeta Salsa y haciendo muecas, una fotografía nada usual. Resulta muy gracioso y curioso, ver sacando la lengua o haciendo gestos graciosos a maestros como Oscar D’León, Alfredito Linares, Edy Martínez, Alfredo de la Fe, Luis Perico Ortiz, José Aguirre, Mimi Ibarra, Raffu Warner, Yolandita Rivera, Galy Galiano, Luigi Texidor, Ramón Rodríguez, el Grupo Niche, Frankie Vásquez y Mario Ortiz, solo por nombrar algunos.



Al avanzar en el espacio se encuentra un salón donde está la historia del disco como soporte de grabación. Inicia con el primer disco grabado por un cantante. Es de 12 pulgadas a 78 RPM, grabado por una sola cara en 1902, por el tenor italiano Enrico Caruso, en el que interpreta el fragmento Vestí la Giubba, de la ópera Pagliacci. Desde allí, visiblemente emocionado, Cardozo Estrada cuenta paso a paso la llegada de los diferentes formatos en acetato y vinilo, para llegar finalmente a conversar sobre las cintas magnetofónicas hasta la USB moderna, pasando por el 8-track, el piccolo, el cassette, el DAT, CD, DVD, Minidisc y otros como los estampers y masters originales de diferentes disqueras.



Posteriormente y como si fuera un pequeño altar, está dispuesta la historia del más grande ingeniero de sonido que ha tenido Colombia. Se trata del señor Mario Rincón Pachanga, responsable del gran sonido de la disquera de don Antonio Fuentes. Muchas fotos y equipos de grabación de la época.



Por donde el visitante pase, hay música. Está la gran colección de discos en diferentes tamaños y velocidades de reproducción y de diferentes géneros musicales. El anfitrión afirma que la Colección Planeta Salsa Casa-Museo está conformada en un 90% por piezas fonográficas del género Salsa, música de Las Antillas, Timba Cubana, Jazz y Latin Jazz.



Son cerca de 25 mil discos de larga duración, diez mil piezas a 78 rpm, doce mil discos de siete pulgadas a 45 rpm y un poco más de 20 mil cd’s para completar esta gran colección que tiene en su haber miles de carretos de cintas magnetofónicas, cassettes, cartuchos y otros formatos de reproducción a voluntad como los picture disc, los discos en los que la aguja corre de adentro hacia fuera, los que tienen cuñas de radio y transmisiones especiales, discos de prueba o test pressing de artistas tan importantes como Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Estos test pressing son discos únicos que nunca salieron al mercado.



En la pinacoteca, obras del maestro Diego Pombo y obras de autor desconocido, pero que reflejan y validan la imagen de artistas salseros, desde la óptica y sentir del amante de la salsa.



En la secuencia de elementos que son testigos de la historia de la salsa en Cali, nos enseña otra de las grandes galerías, con piezas físicas originales, como la boleta de entrada a la Caseta Panamericana para la noche del 28 de diciembre de 1968, día en el que se presentaron Richie Ray y Bobby Cruz, trayendo por primera vez a Cali, como decían muchos, un embeleco llamado salsa. Es el arribo oficial de la salsa a Cali y es el

momento histórico en el que Santiago de Cali la adopta como propia.



Son muchas las piezas históricas y anecdóticas dispuestas en la Colección Planeta Salsa Casa-Museo. Fotografías de los inicios de las orquestas caleñas, desde las épocas de las primeras orquestas como La Sonora Juventud, institución desde donde nace la orquesta La Octava Dimensión, hasta las más modernas, pasando por Los Budas, El Gran Combo Los Supremos, Los Hermanos Ospino, La Fórmula 8, La Misma Gente, Los Bunkers, La Identidad, La Gran Banda Caleña y otras.



Paralelamente a todo lo anterior, dentro de la Colección Planeta Salsa Casa-Museo, se está gestando el proyecto del Centro de Conservación e Innovación de la Música, en el que está vinculada de manera decidida la academia vallecaucana, desde la Fundación Universidad del Valle.



Lea también: Entre salsa y recuerdos, así fue el encuentro de Melómanos con el show de la Sonora Ponceña



“Se trata de un centro en el que nuestra más importante Universidad, a través de su Fundación, viene acompañándonos en la implementación de modelos de desarrollo del saber musical, teniendo como base la fonografía existente y como vehículo de avance, la innovación de la música desde la óptica de la sicología, la fonoaudiología, la oftalmología, la psiquiatría y la sociología”, manifiesta Oscar Jaime Cardozo Estrada, director de la Colección Planeta Salsa Casa Museo, Centro de Conservación e Innovación de la Música.



Desde la Colección Planeta Salsa Casa-Museo se producen cuatro programas de radio en la FM, tres en Clásica 88.5 FM emisora cultural de la Fundación Carvajal, y uno, en Univalle Estéreo 105.3 FM. Tiene un espacio dominical a doble página, en el Periódico QHubo, en el que se habla de la música y su historia, pero también sobre las nuevas producciones salseras. Además, coolabora como periodista cultural invitado para el periódico El País de Cali. Los domingos se emite por Univalle Estéreo el programa Hablemos de Música con temas apasionantes relacionados con la historia, desarrollo y estado actual de la música.



“Lo que se preserva, lo que se cuida y protege, permanece y no se olvida. Nosotros en la Colección Planeta Salsa Casa-Museo, tenemos la firme convicción de preservar el patrimonio discográfico y las piezas museológicas que sustentan el recorrido histórico y anecdótico de nuestra cultura popular bailable”, finaliza Cardozo Estrada, con el orgullo y la pasión que los melómanos caleños transmiten por cada pieza que hace parte de su templo salsero, cuidado con esmero y conocimiento.