Yina Rose es la tercera eliminada de 'Survivor, la isla de los famosos'

Luego de la mezcla de tribus y tras varias derrotas, el grupo Espartos se enfrentó por primera vez al consejo tribal, donde Yina Rose, se convirtió en la tercera eliminada de ´Survivor, La Isla de los Famosos´.



Tres votos fueron necesarios para que la participante abandonara la competencia. Ella se despidió diciendo que esta había sido la experiencia más "extraña y retadora" que había vivido en su vida,



“Pude ganarle a mis miedos, a todos los tapujos que tenía dentro de mi cabeza. Hoy más que nunca me doy cuenta de que soy tan fuerte como jamás imagine” expresó Yina, para quien los últimos días fueron muy desgastantes y admitió que ya se quería ir.



Lea aquí: "Mañana será bonito": el nuevo álbum de Karol G con la participación de Shakira



De esta forma, Espartos queda con un competidor menos y a su vez en desventaja frente a las otras tribus que se mantienen cada una con cinco integrantes, aunque ya con muestras de fatiga.



Expresó que no se siente fracasada, que fueron 20 días bastante difíciles, en medio de bichos, insomnio, insolación y duras pruebas.



"El sufrimiento que ustedes como público ven es real. Uno sale cambiado física y psicológicamente, aquí no hay nada libreteado", dijo Yina.



´Survivor, la Isla de los famosos' sigue en marcha, más intensa y con muchas más sorpresas por venir.



A través de www.canalrcn.com los televidentes pueden revivir todos los capítulos y acceder a contenido exclusivo para redes sociales con el hashtag #SurvivorLaIsla