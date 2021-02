angela marcela alvarez

Yeison Jiménez, uno de los cantautores colombianos con mayor éxito en la música popular nacional, lanzó este viernes su nueva canción llamada 'Tu amante', letra que ya había dado a conocer anteriormente a capela en uno de sus shows.



Este es el primer sencillo que lanza en este 2021, luego de conocerse su vinculación a Universal Music Latin Entertainment, bajo el sello de Fonovisa Records, líder en la industria de la música regional mexicana, donde están Cristian Nodal, Alejandro Fernández, los Tigres del Norte y varias celebridades musicales.



“Muchas personas están esperando este lanzamiento, casi todos mis seguidores y eso es una bendición, siento que vale la pena recalcar lo que hacemos días tras día y esta es una canción que estaba yo también esperando poder lanzar”, afirma el cantautor.



El video de esta producción musical fue grabado en el viejo ferry de Bello Antioquia, en Medellín, hace aproximadamente 6 meses; y la canción fue escrita hace un año y medio. Por las restricciones de la pandemia, solo pudieron participar dos personas en el video.



“Quería hacer una canción diferente a todo lo que tenía en el catálogo, dije quiero coquetear con una canción a las mujeres en tarima, por eso se habla de la belleza de la mujer, luego se desenlaza en que se convierte en su amante. Es una canción que escribí simplemente porque me gustaba la temática y la preparamos para este lanzamiento bajo la firma de Universal Music”, explica Jiménez.

Este cantante, oriundo de Manzanares, Caldas, escribió su primera canción a los 13 años y publicó su primer álbum llamado 'Con el corazón' en el 2015. Desde entonces ha lanzado múltiples sencillos como: 'Aventurero' tema que le dio gran reconocimiento y que cuenta con más de 174 millones de reproducciones en Youtube, 'El Desmadre', y 'Tenías Razón', los cuales llegaron a millones de transmisiones en línea y radio en EE.UU., Ecuador, Chile, Argentina, México y Europa.



Su éxito 'Aventurero' permaneció 13 meses en el primer lugar de Monitor Latino Top Popular, obteniendo una certificación de Oro por más de 4 millones de reproducciones digitales y Premios Nuestra Tierra 2020 como 'Mejor Canción Popular' en Colombia.

El cantante asegura que el éxito que ha tenido la música popular en los últimos tiempos se debe a las ganas que le han puesto los artistas a sus carreras, los videos, las grabaciones y todo el esfuerzo que le han puesto por dar lo mejor para lograr resultados increíbles.



Para Yeison su música ha sido exitosa porque cambia sus metodologías, es decir, añade sonidos diferentes para que de esta manera las personas puedan sentir que hay un cambio. “Trato de crecer musicalmente y de llevar mi plataforma al máximo nivel, no me conformé solo con lo colombiano, quería más, ser escuchado en otros escenarios y creo que por eso he logrado escalar y llegar a otros públicos”, finaliza el cantante.



Actualmente el cantante acaba de terminar su más reciente álbum, el cual saldrá después de tu amante, pero ya se encuentra escribiendo su próximo trabajo musical.