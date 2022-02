Yeferson Cossio está soltero: estas son las razones por las que terminó con Jenn Muriel

El polémico influencer y modelo, Yeferson Cossio publicó un video a través de su cuenta de instagram en el que explicaba que su relación de más de ocho años con Jennifer Muriel se terminaba.



Para el artista, el explicar la situación que se encuentra enfrentando en este momento con Muriel se volvió necesaria luego de que sus fanáticos especularon de más y enviaran mensajes incómodos a su ex, a quien según él, admira y ama todavía.



En el video, Cossio se sensibiliza y deja ver una cara triste y una mirada vacía, demostrando que su ruptura con la también creadora de contenido lo ha afectado más de lo que algunos piensan.



¿Cuál fue el motivo de su ruptura?

Aunque muchos especularon que se trataba de una infidelidad cometida por parte del artista, este explicó que ambos no eran pareja desde diciembre del año pasado y que el final de su relación no fue una decisión unilateral sino de mutuo acuerdo.



“No fue una pelea ni infidelidad ni nada de eso. En la vida ella quiere una cosa y yo otra… No tengo una sola queja por decir de Jennifer y, por mi parte, yo sí tengo muchos errores”, señaló el influencer en su video.



“Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder y hay muchas otras que hacen que nuestros caminos se separen”, agregó Cossio.



Cabe resaltar, que en la descripción de su video, Cossio comentó lo siguiente con respecto a su expareja: “No creo que como Jenn hayan 2 mujeres en el mundo, ella es tan pura, tan leal, tan fiel, tan noble, tan humilde, tan amorosa, tan humana, tan hermosa, y su risa? Cuando ella sonríe se me quita todo el estrés que tengo siempre”