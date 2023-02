¿Ya la escuchó? Así suena la nueva canción de Karol G y Romeo Santos, 'X si Volvemos'

Luego del anuncio de su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’, Karol G lanzó, junto a Romeo Santos, 'X si volvemos', una canción que cuenta la apasionante y sensual historia del final de una relación y que desde ya conquista las plataformas digitales.



Este sencillo fue producido por Ovy On The Drums y compuesta por Karol G, Romeo y Kevyn Mauricio Cruz. "X si volvemos da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos", se lee en un comunicado de Universal Music.



Además, en esta producción se pueden escuchar versos como: “Con eso nos vamos, pero antes de irnos. Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”.



La canción llega poco después de que la cantante comunicara su cuarto álbum de estudio, denominado como: ‘Mañana será bonito’. El anuncio del lanzamiento estuvo acompañado de un corto video alegre en el cual al Karol sentirse triste llama al servicio atendido por niños, que le dan indicaciones para ser feliz. Representando un tiempo difícil e íntimo en su vida, el título del álbum deriva de una frase que se repetía a sí misma cuando las cosas no iban tan bien.



Cabe mencionar que “X si volvemos” es el primer lanzamiento de Karol en 2023, después de un año impactante en 2022. Su sencillo anterior, “CAIRO”, superó los 100 millones de reproducciones en Spotify.



Así suena la canción junto al denominado 'Rey de la Bachata: