Erika Mantilla

Willie Colón dice que no está recuperado tras accidente, advierte que será "un largo camino"

"La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta", escribió Willie Colón este martes en su cuenta de Twitter. El artista agradeció las muestras de afecto recibidas tras el grave accidente de tránsito que sufrió el 20 de abril en Virgina, EE. UU., pero asegura que tiene por delante "un largo camino de recuperación".



Unas horas atrás, su representante Pietro Carlos había dicho que su condición médica era estable y que Colón permanecería internado en un hospital de Nueva York.



El artista lamentó "no poder responder sus hermosas palabras de apoyo" y agradeció "todo lo que me han dado a lo largo de los años", ante lo que 1.4 millones de seguidores reaccionaron en la primera hora de la publicación.

Queridos amigos y fans. Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB — Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021

'El malo del Bronx' fue trasladado a Nueva York luego de sufrir un accidente de tránsito en Carolina del Norte cuando se movilizaba en un autocaravana junto a su esposa, Julia Craig.



El cantante, compositor y productor ingresó al hospital de Sentara Norfolk, en Virginia, el pasado 20 de abril con lesiones severas, entre ellas, "conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas de su vértebra cervical G1", según el comunicado publicado en sus redes sociales.



El documento también detalla que Willie Colón y su esposa debieron ser sacados "entre los escombros" después del accidente.