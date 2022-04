Will Smith renuncia a la Academia tras abofetear a Chris Rock en los premios Óscar

Will Smith anunció su renuncia como miembro de la institución que otorga los premios Óscar, después de golpear al comediante Chris Rock durante la ceremonia del domingo, según un comunicado difundido este viernes.



"Estoy renunciando a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada", escribió el actor en el texto publicado por la revista Variety.



"Mis acciones en la presentación de los 94º premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables".



"La lista de aquellos a los que he herido es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y afectos, todos los que asistieron y las audiencias globales en casa", se lee en el comunicado.



Lea aquí: Alopecia femenina: el origen de la enfermedad que afecta a la esposa de Will Smith



La Academia había prometido "acciones apropiadas" sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscar. En una carta enviada a todos los miembros de la Academia, su directiva dijo que estaban "disgustados e indignados" por el incidente.



Cabe recordar que, durante la entrega de los mayores premios de Hollywood, Rock bromeó sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, que sufre de pérdida de cabello (alopecia). Smith reaccionó subiéndose al escenario y abofeteando al comediante, para luego volver a su silla y gritar enfurecido: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu put... boca!".



"Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto", confesó Smith, el quinto hombre negro en ganar el Óscar como mejor actor.



"Quiero devolver el foco a aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la Academia regrese al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine", dijo.