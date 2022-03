Alopecia femenina: el origen de la enfermedad que afecta a la esposa de Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith llegó el domingo a la gala de los Premios Óscar, luciendo un deslumbrante vestido verde esmeralda, diseñado por Jean Paul Gaultier. Ceñido a su cuerpo como un follaje, lleno de pliegues y largo, aunque despejado en las piernas; como dijo el poeta Max Jacob, “iba vestida de selva”.



El atuendo culminaba en su cuello y dejaba exhibida con elegancia su cabeza, totalmente rapada, enmarcada por dos prendedores plateados en forma de flor. El contraste del verde con su piel morena y sus facciones era perfecto, otorgándole una apariencia poderosa, de faraona o reina de las amazonas.



Sin duda, Jada Pinkett Smith fue una de las mujeres mejor vestidas de la ceremonia. No obstante, a pesar de su orgullosa exhibición de belleza, fue precisamente su calvicie el objeto de una infortunada burla del comediante Chris Rock cuando hizo su presentación en los Óscar, lo que derivó en la violenta reacción del esposo de Jada, Will Smith.



Y aunque, en los tres últimos días, todo el mundo debate sobre el humor ejercido como una forma de violencia estética sobre las mujeres, o de la reacción patriarcal y la masculinidad tóxica de Will Smith, el tema de fondo es una enfermedad sobre la que existen aún muchos tabúes y de la que muchos prefieren no hablar: la alopecia femenina, que padece Jada Pinkett Smith, quien a sus 51 años, consciente del impacto que causa en la autoestima, decidió asumir públicamente su calvicie y demostrar que la belleza de las mujeres no depende de una cabellera.



La alopecia androgénica afecta a las mujeres en dos momentos, entre los 20 y 30 años, y después de la menopausia cuando suele tener mayor impacto.

La voz de Jada

Su problema de alopecia se conoció en 2018 cuando la misma actriz, ante la cantidad de rumores sobre su cambio de aspecto, decidió contarlo en el programa de entrevistas ‘Red Table Talk’, que ella dirigía entonces. En el programa se sinceró con la audiencia, contando: “vengo lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello”.



También agregó que “fue uno de los momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo. Estaba como ‘Oh, Dios mío, ¿me estoy quedando calva?’ Por eso me corté el pelo y lo sigo cortando”.



Pero fue en julio de 2021, a través de las redes sociales de su hija la cantante Willow Smith, quien también se había rapado la cabeza por solidaridad, cuando Jada mostró su cabeza completamente calva, sin turbante. El mismo día, Jada escribió en su cuenta: “Willow me hizo hacerlo porque ya es tiempo de dejarlo ir”.



Poco después fue más abierta sobre su condición e incluso se mostró con sentido del humor: “Mamá tendrá que raparse al cero para que nadie piense que se ha sometido a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Y punto! Solo me queda reír”, dijo en un video.

Desde ese momento, las apariciones públicas de Jada fueron más frecuentes, y en cada una lucía su cabeza rapada con orgullo y elegancia.



Cabe destacar el apoyo y las constantes muestras de afecto, en público, de su esposo. De esta forma, la actriz logró movilizar en la opinión pública la problemática de la alopecia, una enfermedad que afecta al 2 % de la población (masculina y femenina), pero que particularmente en las mujeres tiene un gran impacto psicológico. Por este motivo, Jada Pinkett Smith ha buscado inspirar a otras mujeres, para que asuman con dignidad su calvicie y no sufran por no encajar en los patrones tradicionales de belleza.



Pero nada de esto impidió que en la ceremonia de los Óscar, Chris Rock hiciera un chiste a costa de su calvicie. Aunque el comediante declaró luego que no sabía de la enfermedad que padece la actriz, su insensibilidad le pasó la cuenta más pronto de lo que pensaba.

Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten a la 94ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood y Highland el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California. David Livingston/Getty Images/AFP

Alopecia femenina

Como explica la doctora María Bernarda Durango, dermatóloga, la alopecia en términos generales consiste “en la disminución o pérdida del pelo, que en muchos casos es hereditaria y tiene también un factor de influencia hormonal”.



Cuando se cae el cabello, por ser un elemento representativo de la feminidad, “causa problemas en la autoestima y genera ansiedad en los pacientes”, aclara la dermatóloga. También indica que en los hombres la alopecia es más frecuente, pero los efectos emocionales suelen ser más profundos en las mujeres.



Según afirmó el medio People en Español, Jada Pinkett Smith sufre de un tipo particular de esta enfermedad, llamada alopecia areata, que es una pérdida repentina del cabello en forma de parches, y en su caso parece ser una reacción del sistema inmunológico que ataca a los folículos pilosos. Según especialistas, uno de los desencadenantes de la alopecia areata es el estrés prolongado.



Otras causas de la alopecia, como aclara la dermatóloga, se deben a “tratamientos como la quimioterapia, o caídas de cabello posparto, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, deficiencia de hierro o anemia, algún tratamiento tóxico en el cabello con agentes químicos, y también se puede presentar como secuela del Covid-19, algunas veces en todo el cuero cabelludo o como parches, tipo monedas”.



Sin embargo, la alopecia más común, es la de tipo androgénica o calvicie, “que afecta más al sexo masculino, por acción de los andrógenos, que son hormonas que tienen mayor presencia en los hombres”.



En los hombres, señala la especialista, la alopecia empieza a evidenciarse en la disminución de cabello en las entradas de la cabeza y en la coronilla. Mientras que en las mujeres, “es más difusa la caída, pueden verse con cabello, pero sin volumen, con áreas sin densidad capilar, y se nota más en la parte de adelante, cerca de la frente”.



Al cierre de esta edición, Jada Pinkett rompió su silencio sobre el incidente violento ocurrido en los Óscar. Escribió en redes sociales una frase muy escueta, que se viralizó en pocos minutos: “Es tiempo de curarse, y estoy dispuesta a ello”. Y sí, curarse adentro, y curarse de la violencia externa, es la lección final.

Terapias contra la alopecia

Masoterapia capilar: Consiste en aplicar en la dermis capilar un coctel de vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, vasodilatadores y factores de crecimiento plaquetario que contrarrestan el efecto de los andrógenos.



Nanopore capilar: Son micropunciones en el cuero cabelludo, utilizando un dispositivo médico que permite abrir canales para introducir factores de crecimiento. Es indoloro.



Plasma capilar: Procedimiento mínimamente invasivo en el que se aplica plasma con factores de crecimiento plaquetario en el cuero cabelludo para estimular la circulación y regeneración de los folículos pilosos.



Electroporador: El especialista utiliza un electroporador que a través de impulsos eléctricos aplica complejos activos a nivel transcutáneo.



Irreversibles: Hay alopecias de tipo cicatricial que pueden ser irreversibles, estas se presentan en enfermedades autoinmunes como en el Lupus y el Liquen Plano. En algunas ocasiones pueden solucionarse con cirugía, pero depende de cada caso y bajo valoración de especialistas.