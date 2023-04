Viuda de Andrés García defiende la ausencia de Luis Miguel en el funeral del actor

Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, defendió al cantante Luis Miguel de las críticas de varios medios de comunicación tras su ausencia en el funeral del actor, a quien consideraba supuestamente como un padre.



La viuda de García aseguró que entiende como se querían ambos y que el artista seguramente está sufriendo la partida del actor. «Es una persona muy privada, y yo lo entiendo y lo respeto, pero yo sé que él está en silencio, sufriendo, porque yo sé lo que se quería uno y otro. Para Andrés él era como un hijo y él lo quería muchísimo (…) yo creo que para la gente es muy fácil juzgar… que no saben el cariño, la relación que se tuvieron. Andrés nunca le reprochó nada», aseguró en una entrevista.



También la actriz Aracely Arámbula, quien asistió al funeral de Andrés García, afirmó que Luis Miguel debe estar sufriendo mucho: “Él ha de tener ese dolor en el corazón porque lo quiere mucho y como ser humano, por supuesto que le duele. Le ha de doler el alma, yo vengo de parte mía, de mi corazón, y yo sé que a él le tiene que doler, que no puede estar aquí en este momento".



Funeral de Andrés García. Foto Megamedia

Hijo arrepentido

Por otra parte, se conoció que Leonardo García hizo a un lado las rencillas que había tenido en los últimos meses con Margarita Portillo, la hoy viuda de su padre Andrés García, para acudir al velorio de éste. Él llegó a la casa de Margarita, acompañado por su madre Sandy Vale y su amiga Beatriz Pasquell.



“(Es un momento triste) Por supuesto que sí, pues ya el jefe estaba sufriendo mucho. Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó”, dijo a la prensa.



Sobre la ausencia de sus hermanos, Leonardo dijo: “Con Andrea no he hablado, no tengo la menor idea, con mi hermano Andrés sí he hablado, pero él maneja una compañía de joyería muy fuerte en Estados Unidos, entonces como no sabíamos qué tan grave estaba la situación, le dije yo me adelanto y ya te informo, pero posiblemente venga él el día de mañana”, agregó.

"Se quería ir"

Respecto al distanciamiento de su padre, aseguró que su carácter los distanció un poco, pero aseguró que se querían mucho.



Ya fuera de su vehículo, Leonardo refrendó lo duro que fueron estos últimos días para su padre: “Yo creo que ya fue lo mejor (su muerte) porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir”.