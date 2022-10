¡Vilma salió del clóset!: escena de la nueva película de 'Scooby-Doo' así lo confirma

La última película de "Scooby Doo" trae a una Vilma abiertamente lesbiana, confirmando finalmente la orientación sexual del personaje que había dejado de ser un misterio para los fans hacía mucho tiempo.



Un clip del especial de Halloween "Truco o dulce Scooby-Doo" lanzado este fin de semana muestra a Vilma sonrojándose y con los lentes ahumados cuando se encuentra con la villana Coco Diablo.



"Ok, ¿a quién quiero engañar? ¡Me siento muy atraída, Daphne! ¿Qué hago? ¿Qué digo?", le pregunta Vilma a su amiga en otra escena.



Los seguidores de "Scooby Doo", que comenzó como una serie televisiva en 1969, han especulado desde hace algún tiempo que Vilma no es heterosexual ni cisgénero, o sea "queer", pero la nueva película pone fin a las dudas.



Los productores de varias películas y series de la franquicia han hablado en otras ocasiones sobre la sexualidad de Vilma Dinkley, incluso cuando no lo hacían explícito en la pantalla.



Por ejemplo, en 2020 el productor Tony Cervone colocó en Instagram una foto de Vilma y otro personaje femenino con la bandera arco iris de fondo.



"Hemos dejado nuestras intenciones tan claras como era posible desde hace diez años", escribió Cervone en la leyenda de ese post.



"La mayoría de nuestros seguidores lo captaron. Aquellos que no, les sugiero que miren con más atención".



El director de la nueva película, Audie Harrison, le dijo a la radio pública NPR que no esperaba que la salida del clóset de Vilma fuese tan "reveladora" y que él buscaba "representar de forma divertida la parte graciosa y torpe de una atracción adolescente".



"Dicho eso, se siente genial ser parte de esto, de normalizar la representatividad, ¡especialmente en una franquicia tan conocida como Scooby-Doo!", agregó.



Los seguidores celebraron las noticias en las redes sociales.



"DIOS MÍO VILMA LESBIANA FINALMENTE OFICIAL EN LA PELÍCULA VAMOOOOOOS", se lee un tuit que se volvió viral acaparando más de 230.000 corazones.



"VAMOS LESBIANAS #VILMA", tuiteó otro fan.