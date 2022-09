Video: Tiktoker china se graba comiendo cangrejos vivos con salsa y causa indignación

A través de redes sociales se ha vuelto viral el video de una ‘tiktoker’ china comiendo cangrejos vivos, mordiéndolos y masticándolos mientras estos se retuercen.



El contenido de esta joven tik tok usualmente son videos en los que prueba todo tipo de platos exóticos. Sin embargo, el video que se ha vuelto objeto de críticas y comentarios, muestra una gran cantidad de pequeños cangrejos vivos en un plato, acto seguido los aliña con una salsa y comienza a morderlos.



En cámara quedó registrado cómo quedaron los cangrejos una vez que fueron mordidos por ella, quien luego exhibía sus partes. La mayoría de usuarios señalaron este acto como algo impropio y cruel.



En las redes sociales no han parado las controversias, en donde algunos debaten si esto es parte de su cultura o si realmente es un acto de crueldad animal.



"Yo, viendo como el pobre cangrejito sufrió de dolor", "¿Qué les pasa a esas personas?", "Hay una parte del cangrejo que es amarga y no se puede comer, pero veo que ella lo come sin ningún problema", "No intento ser vegano, pero los animales también tienen sentimientos físicos", "Imagina la cantidad de parásitos que podrían tener si no se cocinan" y "No la odien, probablemente sea parte de su cultura y comunidad, por lo que puede hacerlo si quiere" fueron algunos de los comentarios de las personas.