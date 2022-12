Video: Piqué y Clara Chía festejaron su primer aniversario por todo lo alto

Después de los fuertes rumores que surgieron sobre una supuesta ruptura entre Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía, la pareja se mostró de nuevo ante las cámaras celebrando juntos y más enamorados que nunca.



La pareja quedó capturada por las cámaras llegando a una fiesta de fin de año preparada para los trabajadores de Kosmos, la empresa del exfutbolista, pero no solo estaban celebrando esto, sino que también ambos festejaron su primer aniversario como novios.



El periodista español Jordi Martin reveló al programa 'El gordo y la flaca', que Piqué realizó una cena navideña en compañía de sus amigos y compañeros de la empresa.



"Por un lado, Gerard estaba celebrando la cena de Navidad junto a todos sus trabajadores de Kosmos y Clara y Piqué estaban celebrando el año de noviazgo que se cumplió ayer. Les cuento que se lo pasaron muy bien”, aseguró el paparazzi Martin.



La fiesta de @3gerardpique y Clara Chia que pude hacer en exclusiva para @ElGordoyLaFlaca 🍷🎉 pic.twitter.com/p2DbUtShMV — Jordi Martin (@jmpaparazzo) December 15, 2022

De acuerdo con el periodista, es la primera vez que se ve a Clara con una actitud más alegre y abierta, que en anteriores veces. "Es la primera vez que vemos a Clara Chía bastante eufórica, divertida y muy cómoda con el entorno de Piqué", dijo Martin.



De hecho, el periodista no solo resaltó la actitud relajada y sonriente de Clara mientras bromeaba con los amigos de Piqué, sino que también aseguró que este mismo grupo de personas, supuestamente, habían apodado a Shakira como 'la patrona', pues, al parecer, la cantante no compartía con ellos d la misma forma que lo hace ahora Chía.



"Recordemos que este mismo entorno era el que, supuestamente, llamaba a Shakira ‘la patrona’ por no participar de esta manera en este tipo de juegos", dijo Martin mientras se mostraban imágenes de Chía montaba en el borde del auto, mientras se divertía con los amigos de Piqué.