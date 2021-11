Video: Karol G sufrió una aparatosa caída y rodó por las escaleras en pleno concierto

Karol G es, sin duda, una de las artistas más importantes de música urbana en toda Latinoamérica. Lo anterior quedó demostrado en las últimas dos semanas, en las que no solo ganó un Grammy Latino por 'Mejor interpretación de reggaeton', sino que fue nominada al Grammy anglo en la categoría 'Mejor álbum de música urbana'.



Sin embargo, en las últimas horas la 'Bichota' ha sido noticia por algo totalmente distinto: un incidente que sufrió mientras se presentaba este viernes en el FTX Arena de Miami, Estados Unidos, en uno de los conciertos de su 'Bichota Tour'.



Mientras interpretaba 'Ahora me llama' sobre las escaleras que hacían parte de la escenografía, Karol G se resbaló y terminó rodando hasta la parte baja.



Asistentes y bailarines mostraron automáticamente su preocupación. La colombiana tardó unos segundos en reincorporarse, pero cuando lo hizo abrió los brazos y volvió al escenario como un 'Ave Fénix', para seguir deleitando a sus espectadores.

"Mira, ¡lo que tu digas me resbala!" cantó a todo pulmón una vez se puso de pie de nuevo en el escenario, ante los aplausos de los asistentes.



La caída fue registrada en varios ángulos por varias de las personas que estuvieron en el espectáculo y grabaron con su celular apartes de la presentación.

Karol G sufrió una caída aparatoza en su presentación y rodó por las escaleras, pero renació como el feníx. Vean eso...!! 🤯🔥❤ pic.twitter.com/9UI7TG6duq — Elcuara 🇵🇦🔥 (@elcuaracom) November 27, 2021

Poco después, según se puede ver en otro video, Karol G tuvo un momento emotivo, en el que expresó que a pesar de su dolor, el show debía continuar.



"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (risas), me duele todo... Pero nada, ustedes creen que después de haber llenado esta arena, por primera vez en mi vida...", dijo, antes de romper en llanto, en medio de los aplausos y gritos de aliento de su fanaticada.

Maaaaaaan las palabras de Karol G luego de su caida y con mucho dolor siguió su concierto SOLD OUT. Increible, la amo demasiado...!! 😩❤💙 pic.twitter.com/reHf50Bkes — Elcuara 🇵🇦🔥 (@elcuaracom) November 27, 2021

A pesar del incidente, Karol G siguió su concierto y seguirá con su esperada gira, que llegará a su natal Medellín el 4 y 5 de diciembre.