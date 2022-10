Gerard Piqué podrá haber sacado de su vida amorosa a Shakira, pero la cantante sigue estando presente en los demás entornos del futbolista, incluso en su trabajo.



Y es que así quedó evidenciado este domingo cuando el futbolista se encontraba realizando el calentamiento previo al partido Mallorca vs Barcelona y en el estadio sonó a todo volumen 'Te felicito', una de las últimas canciones de su expareja.



En los videos que han sido compartidos en redes, se logra ver a Piqué agachar la cabeza varias veces mientras se escucha la música de Shakira en los parlantes del estadio. La canción, que la colombiana interpreta con Rauw Alejandro, fue una de las pistas que anticipaba la crisis de pareja que estaban teniendo la artista y el futbolista.



Piqué con la cabeza hacia abajo, teniendo que escuchar 'Te Felicito" en los calentamientos en el estadio del Mallorca ante miles de gentes. Escuchará a Shakira de por vida. El DJ lo hizo a propósito, cero dudas pic.twitter.com/G3L627zuUD — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) October 1, 2022



"Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show”, es una de las partes de la canción que se escucha a todo volumen en el estadio Son Moix, de Mallorca, y que los fanáticos presentes en el lugar no dudaron en cantar.



En uno de los videos difundidos en redes, los usuarios bromean no solo porque a Piqué se le veía en diversas ocasiones agachar su cabeza, sino también porque se cuestionan si el encargado del sonido del estadio colocó 'Te felicito' con la intención de que Piqué recordará a Shakira.



"El dj lo hizo a propósito. Cero dudas", escribió un usuario que compartió el video y completó con un "¡Grande, Jaume Colombás!". Otro fanático, por su parte, comentó "escuchará a Shakira de por vida. El DJ lo hizo a propósito, cero dudas".



Incluso, en otros videos en los que está sonando la canción de Shakira y se enfoca al futbolista, se escuchan varias risas y comentarios de los aficionados, quienes hablan de la incomodidad que se evidencia en el rostro de Gerard Piqué.