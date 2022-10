La historia de Vicky Monroy, la colombiana que representará a Colombia en reinado de belleza en silla de ruedas

Vicky Dayanna Monroy considera que “a la vida hay que sonreírle con fuerza”, es decir, que a pesar de las dificultades, siempre se debe buscar la manera de cumplir los sueños, esforzarse, ser disciplinado y no perder la esperanza. Tiene 25 años, y es la primera mujer que representará a Colombia en el concurso de belleza Miss Wheelchair World, que se celebra en octubre de este año en Tijuana, México.



“Es un evento que pretende empoderar y destacar el talento de las mujeres en silla de ruedas, su objetivo principal es abrir un espacio para reconocer la labor de nosotras”, cuenta Vicky.



De niña soñaba con las pasarelas. Uno de sus juegos favoritos era crear eventos de moda con sus muñecas. Un sueño que parecía ser lejano. “Crecí sin ver ningún referente de mujeres como yo, ni en las pasarelas, ni en televisión; lo veía como algo imposible. Por eso, para mí es importante hacer parte de estos certámenes, para decirle a las niñas como yo que sí existen espacios para ellas, que son bonitas y tienen talentos, que ya son reinas, que ese juego de muñecas es real”, comenta la estudiante de publicidad de la Universidad Santiago de Cali.



“Mi participación en el reinado es de manera independiente; sin embargo, voy en representación de Colombia en este certamen, en México”,

Vicky Monroy, Modelo colombiana.

Hace 5 años inició su carrera como modelo. Un proceso largo que le ha enseñado a no desistir de sus sueños, “cuando yo empecé a buscar posibilidades para ser modelo, en las academias no existía esta inclusión, porque para ser parte de una agencia se tiene que cumplir con una estatura, unas medidas, y yo en silla de ruedas, no lo puedo alcanzar. Esto afectó mi autoestima, pero también me hizo pensar, ‘si no existen modelos con discapacidad, seré de las primeras’, así que empecé a buscar, y ahora estamos acá”, dice.



En la búsqueda de este sueño, tocó muchas puertas, y una de estas se le abrió al reconocido diseñador vallecaucano Guio DiColombia, quien la invitó a hacer parte de un proyecto de moda donde las protagonistas eran principalmente personas con capacidad de movilidad reducida.



Poco a poco, este camino la ha llevado a pasar por escenarios cruciales en el departamento, como la Pasarela de Inclusión de la Gobernación del Valle y otros encuentros de moda que buscan romper el estereotipo de belleza tradicional. “Son espacios para hablar de inclusión y alimentar el liderazgo de las mujeres con discapacidad”, explica la bogotana que desde hace 10 años reside en el municipio vallecaucano de Palmira.



Vicky representará a Colombia en México del 21 de octubre al 3 de noviembre. Especial para El País

Ahora, este mes cruzará las fronteras para dejar en alto la bandera colombiana, en un evento, que hace algunos años, la inspiró a creer que todo es posible, “vi que este año la convocatoria estaba abierta de manera independiente”, cuenta Vicky, quien ahora se encuentra solicitando ayuda, para hacer posible su participación en este certamen.



En Colombia aún no existe este certamen, por lo cual la participación de Vicky en el reinado, que se llevará a cabo del 21 de octubre al 3 de noviembre, en el país de la artista Frida Kahlo, será de manera independiente, es decir que ella y su familia deben asumir, todos los costos.



Por esta razón se encuentra buscando ayudas para tiquetes, estadía, el mantenimiento de la silla y otros gastos que demanda el participar representando a Colombia, “gracias al apoyo de la Secretaría de Inclusión Social; ya tengo una parte de lo que necesito, pero no aún necesito ayuda. Las personas que se encuentren interesadas en apoyarme me pueden buscar en Instagram como @Vickysita14, o al 315 6147431”, solicita.



"Hablar de inclusión no es solo apoyar un certamen de belleza, sino crear escenarios donde de los cuales todos podemos hacer parte, destacando las virtudes de todos”. Vicky Monroy, Modelo.

Día a día, tanto ella como su familia, confirman que la vida es un precioso milagro. Cuando nació, a sus padres les dieron una amarga noticia, su pequeña hija no pasaría de los 5 años. Hoy, 25 años después, Vicky no solo planea viajar a México para representar a Colombia, sino seguir con su labor de inspirar a las mujeres con discapacidades.



A los 15 años dejó de caminar, desde entonces, una silla de ruedas moderna ha sido su fiel compañera. Sufre de Charcot-Marie- Tooth, una enfermedad degenerativa y progresiva que no tiene cura, daña los nervios en los brazos y en las piernas, haciendo que los músculos pierdan la fuerza, y no puedan mantener el peso del cuerpo. Hasta ahora ha pasado por 36 cirugías.



No se puede negar que en el país cada vez existen más proyectos que tienen como objetivo generar espacios de inclusión; no obstante, aún queda mucho por hacer.



Y Vicky es consciente de ello. Por más de diez años, fue deportista de alto rendimiento, incluso participó a nivel internacional, lo que la llevó a conocer la infraestructura urbana diseñada para personas con dificultades de movilidad que ofrecen otros países. “Durante el tiempo que fui deportista pude adquirir una experiencia en el campo de la inclusión frente a la discapacidad. Cuando empecé a vivir cómo era la accesibilidad en otros países, me di cuenta de que a nosotros aún nos falta bastante. Pero, esta no es una razón para quejarnos, sino una oportunidad para generar soluciones”.



Una de las actividades que se realizan en el certamen es la relación de las reinas con el público, el cual puede darle like a sus participantes favoritas en Instagram: @misswheel chairworld

Reina del agua

Vicky Monrroy tiene alrededor de 27 medallas entre oro, plata y bronce. Especial para El País

Vicky, desde los 12 años, inició en su carrera como deportista paralímpica en natación, en categoría S4. Una actividad con la cual tuvo la oportunidad de ser parte de la selección Colombia, y conocer distintos países como Brasil, Argentina, Canadá, México y Estados Unidos. En nuestro país son muy pocos los competidores en esta categoría, por lo cual es mínima, casi nula, la posibilidad de que haya competencias nacionales. “Al ver que a nivel del país casi siempre los torneos se caían, decidí dedicarme a mis estudios universitarios”.