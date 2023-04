Video: David y Victoria Beckham sacaron sus mejores 'pasos prohibidos' en clase de salsa

David y su esposa Victoria Beckham demostraron sus habilidades para bailar salsa. La pareja ha sorprendido a sus seguidores de América Latina dejando claro que, aunque son británicos, llevan el ritmo en la sangre.



El exfutbolista y la diseñadora son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. En redes sociales se les puede ver compartiendo juntos, en el gimnasio, cocinando y disfrutando de nuevas experiencias al lado de sus cuatro hijos.



Le puede interesar: Meghan Markle ganó demanda interpuesta contra ella por su media hermana



David Beckham y Victoria se conocieron en 1998. En aquella época, el exjugador de la selección inglesa brillaba en el Manchester United y la modelo hacia sus primeras apariciones en las portadas de moda más prestigiosas del momento. Han pasado 23 años desde aquel entonces y la relación sigue intacta.





👉David y su esposa Victoria Beckham demostraron sus habilidades para bailar salsa. La pareja ha sorprendido a sus seguidores de América Latina dejando claro que, aunque son británicos, llevan el ritmo en las venas.



🎥Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/a6dI5JYbbz — El País Cali 📰 (@elpaiscali) April 5, 2023

Pues bien, lo cierto es que se le miden a todo y, como se puede apreciar en el video, no pudieron resistirse a los ritmos latinos.



"Qué bonito. Y muchisimo mejor de lo que yo podría llegar a hacerlo. ¿David no me da unas clasesitas", escribió una usuaria.



Lea además: Hijos de Shakira y Piqué recibirán educación de calidad en prestigioso colegio de Miami



"Les podrán enseñar a moverse oyendo salsa, pero nunca el tumbaó", posteó otro internauta.