Meghan Markle ganó demanda interpuesta contra ella por su media hermana

Meghan Markle ganó una demanda interpuesta contra ella por su media hermana Samantha Markle, por difamación.



Se trata de la jueza Charlene Edwards Honeywell, de un tribunal de Florida, quien concluyó que las declaraciones de Meghan, durante su polémica entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, significaban "una opinión sobre su infancia y su relación con sus medios hermanos".



Para la autoridad, las acusaciones de Samantha no eran “objetivamente comprobables ni sujetas a evidencia empírica”.



El tribunal de Florida estuvo de acuerdo con la duquesa de Sussex y el caso fue desestimado. Samantha pedía una indemnización de US$ 75 mil.



La defensa de Samantha Markle, Jamie Sasson, dijo que las declaraciones de Meghan hicieron que la opinión pública señalara a su media hermana como una «mentirosa».



Por otra parte, el lunes de la semana pasada, el príncipe Harry aparecía inesperadamente en la capital británica, casi medio año después de su última visita al Reino Unido, para declarar en primera persona en los juzgados con motivo de su proceso legal contra el ‘Daily Mail’.



Sin embargo, el hijo de Carlos III aparecía solo por primera vez en mucho tiempo y los tabloides se preguntaban dónde se encontraba Meghan Markle.



Días después, se revelaba que la duquesa de Sussex había preferido quedarse en los EEUU no solo para continuar con un perfil bajo frente a los medios de comunicación, sino también para beneficiar las rutinas de sus pequeños Archie y Lilibeth.



Sin embargo, se conoció que aunque se haya resistido después de la emisión de la serie documental de Netflix ‘Harry y Meghan’, la fecha de reaparición pública de la que fuese protagonista de ‘Suits’ ya está fijada.

La esposa del príncipe Harry será homenajeada en Ziegfeld Ballroom, en Nueva York, el próximo 16 de mayo durante la gala Women in Vision de Ms. Foundation, tras recoger un premio Grace gracias a su pódcast ‘Archetypes’.



Dichos galardones, organizados por la fundación Alliance for Women in Media de Estados Unidos, que reconocen los contenidos femeninos que suman contribuciones ejemplares a la comunidad, han descrito en su página web oficial los motivos de su reconocimiento a Meghan Markle.



La duquesa de Sussex es considerada "una feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir global". Y agregam: “Su defensa toda la vida de las mujeres y las niñas sigue siendo un hilo constante que teje a través de empresas humanitarias y comerciales".



Se espera que la mujer del príncipe Harry asista al acto para recibir su premio de manos de la reconocida activista y periodista Gloria Steinem, quien también es cofundadora de Ms. Foundation y amiga de la duquesa de Sussex desde poco antes del 2020.



Asimismo, a través de su fundación Archewell se encuentra apoyando algunas de las principales catástrofes humanitarias y sanitarias globales, como el terremoto de Turquía y Siria o la vacunación contra el covid-19.



Todo este trabajo se transmite a través de ‘Archetypes’, que es un pódcast basado en la escucha de historias marcadas por los arquetipos, cuyo objetivo es hacer reflexionar a sus oyentes sobre cómo estos impactan en nuestras vidas y la necesidad de tomar medidas ante tal influencia.



Este formato conducido por la propia Meghan ha logrado alcanzar las principales listas de éxitos alrededor del mundo, especialmente en los países de habla anglosajona, y contar con los testimonios de rostros conocidos del nivel de Serena Williams o Mariah Carey.

La también actriz no ha podido rechazar la invitación. No obstante, sigue sin pronunciarse acerca de si acudirá, junto a su marido, a la coronación de Carlos III, la cual tendrá lugar tan solo 10 días antes de este evento.



Según los duques de Sussex a través de su portavoz oficial: “El duque recibió recientemente una correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación".



De acuerdo con el diario británico ‘OK!’ las condiciones que ambos habrían puesto para viajar al Reino Unido el próximo 6 de mayo. es que sus hijos tuvieran un papel importante dentro del protocolo de la celebración y, en segundo lugar, que ellos estuvieran presentes en la fotografía familiar que se realizará durante el saludo posterior al evento en el balcón principal del palacio de Buckingham.