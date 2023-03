Video: Daniel Arenas es acosado en programa en vivo por la actriz mexicana Lyn May

El presentador y actor colombiano Daniel Arenas se vio abordado por Lyn May, quien esta vez se volvió tendencia al intentar besarlo en la boca en el programa Hoy Día de Telemundo.



Todo sucedió a los pocos minutos de que Arenas y su copresentadora Penélope Menchaca le dieran la bienvenida al show a la vedette mexicana. En el video que circula en redes sociales, se ve a los tres sentados en un sillón conversando cuando la vedette mexicana comienza primero a tocarlo inapropiadamente en el muslo y en el brazo. Luego, lo toma de la mano para ponerla en sus caderas.



Visiblemente incómodo, Arenas le suelta las manos y le dice que es un hombre respetuoso que "tiene una mujer en casa".



El acoso continúa, en otro momento del show, donde la actriz de 70 años lo toma por el cuello e intenta besarlo dos veces. Arenas reacciona y mueve la cara para los lados, evitando que toque sus labios.

Lyn May intentó besar a Daniel Arenas en pleno programa en vivo, fue rechazada y señalada de acoso 😶 pic.twitter.com/vfOXLnvPQS — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2023



Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. "Este hombre está aterrizado"; "qué horror de acoso"; "qué señora tan pasada, pobre señor"; "pobrecito de Daniel, en qué situación lo pusieron, me gustaría saber qué pasó de detrás de cámaras"; "pobre Daniel, él estaba superincomodo. Yo hasta cambié de canal porque no me gustó lo que vi", son algunos de los comentarios que se leen en YouTube e Instagram.



Cabe recordar que a finales del mes de enero, Adamari López y Arenas protagonizaron un beso como parte de un segmento de actuación y por el cual el actor tuvo que disculparse públicamente con su novia, la presentadora colombiana Daniela Álvarez.