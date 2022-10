Video: Carolina Cruz responde a ola de críticas luego de no reaccionar a desmayo de artista

Un hecho inesperado se presentó en medio de la transmisión del programa Día a Día, de Caracol Televisión, donde una bailarina invitada sufrió un desmayo ante la mirada atónita de los presentadores en el set.



Mientras que la presentadora Carolina Soto reaccionó de forma rápida e inmediata, su compañera, Carolina Cruz quedó en shock y no supo como reaccionar, algo que ha levantado una ola de críticas y hasta burlas.



En cámara quedó grabado el momento en que Mary Perdomo, quien es actriz de la obra teatral El Principito, cayó al suelo luego de que terminara su presentación junto a otros dos artistas, hecho que causó gran preocupación, no solo en el set sino también para la audiencia que seguía el programa en vivo.



"Tuvimos un inconveniente que nos dejó a todos como en shock. María tuvo un percance, pero afortunadamente está bien", indicó Carolina Cruz, luego del corte de comerciales.



Mujer se desmayó en vivo 😲 pic.twitter.com/Eqr7JngRvY — Ana (@PuraCensura) October 13, 2022

"Está sentada en el sofá, no siente ninguna conexión con lo que está pasando frente a sus ojos", es uno de los muchos comentarios que hicieron internautas en redes sociales luego de que el video se volviera viral.



Ante los múltiples comentarios, la presentadora se defendió por redes sociales. "No todas las personas reaccionamos de la misma manera. Gracias a Dios, Carolina Soto no se bloqueó porque yo sí quedé en shock", escribió en su cuenta de Instagram.



Y agregó: "Si es por eso, soy una pésima mujer; pues ni modo, así soy".



Horas después, la caleña decidió mostrar el mensaje que le mandó la misma artista, agradeciéndole y afirmando que en esas situaciones, no todo el mundo sabe cómo reaccionar.



"Gracias por todo, Carolina. Soy Mary Perdomo, la chica que se desmayó hoy en el programa! Definitivamente uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos, ni yo!!! Ja, ja, ja. Gracias a ti y todo el canal por socorrerme! ¡Un abrazo! Estoy bien", le escribió la actriz a Carolina Cruz.



A lo que la presentadora le respondió: "¡Lindaaaaa! ¡Gracias a DIOS!".