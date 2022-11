Video: ¿Buena o mala señal? Mujer se desmaya luego de que le propusieran matrimonio en París

Las propuestas de matrimonio pueden ser tan románticas y emotivas, como divertidas y hasta con giros inesperados que pueden arruinar el momento mágico, como le sucedió a una joven argentina cuando se desmayó en plan pedida de mano.



En un balcón con vista hacia la espectacular Torre Eiffel de París, el novio de la joven empezó a arrodillarse, sin embargo ella se sorprendió y emocionó tanto que se desmayó.



Este suceso quedó grabado en el celular que había puesto el novio justo en el lugar del balcón para tener capturado el emotivo momento, video que se volvió viral rápidamente en redes sociales.



"Arruiné el momento más especial de mi vida. Mi novio empezó a decir cosas muy emotivas. Él se arrodilló y yo me desmayé", dijo la joven en TikTok.



"Cayó rendida a sus pies jaja", "No me burlo porque podría ser yo perfectamente", "Bueno, deben admitir que es una historia digna de contar, me dio mucha risa", "El desmayo más glamoroso con la torre Eiffel de fondo", fueron algunos de los comentarios de los internautas.



El vídeo ya suma más de 640.000 reproducciones y más de 180 mil me gusta.