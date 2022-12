Verso a verso: el 23 de diciembre, el legendario Joan Manuel Serrat dará su último concierto

Todo tiene en esta vida su principio y su final. Cada mochuelo a su olivo, cada oveja a su corral. Afuera espera la noche disfrazada de mujer, dos pajarracos de un tiro pronto van a enmudecer. Agradeciendo al personal su estrecha participación. A punto está de terminar, a punto está de terminar, a punto está de terminar la función”.



Así dice la canción Despedida, de Joan Manuel Serrat Teresa y Joaquín Sabina, que ahora cae como anillo al dedo para el adiós de la escena del primero, el cantautor catalán, quien ofrecerá su último concierto de su gira de despedida en Barcelona, el próximo 23 de diciembre.

Y lo hará pleno, antes de cumplir 79 años, con medio siglo de trayectoria y decenas de reconocimientos como el

Grammy Latino de Honor o la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.



Son tres los conciertos que anteceden a esa gran noche. El primero tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, en el WiZink Center de Madrid, con un repaso de sus clásicos que se meten “en la entretela del alma”, como él mismo sentencia que deben ser las canciones. Estos hacen parte de su gira mundial El Vicio de Cantar 1965-2022, que empezó el pasado abril en Nueva York, y ha recorrido América Latina —incluyó siete conciertos en Argentina y México— y España, donde concluirá el tour en Barcelona.



Ya están vendidas todas las entradas a las funciones que ofrecerá hoy y mañana, en el WiZink Center de Madrid, con 12.000 asistentes por noche.



En su pasada presentación, Serrat apareció recibiendo los aplausos con los brazos en alto y sonriendo; con camisa negra, pantalón vaquero y una chaqueta de estampado floral, cantando Dale que Dale, inspirado en un poema de Miguel Hernández, uno de los poetas cuyas obras junto a las de Antonio Machado y Mario Benedetti, ha musicalizado.



Con la presencia de ministros y autoridades gubernamentales entre el público, un Serrat agradecido se sacude la nostalgia, “verso a verso”, con Mi Niñez, El Carrusel de Furo. Esta última, en homenaje a su abuelo paterno, Manuel, fusilado por franquistas en un pueblo aragonés. “No lo hemos recuperado hasta la fecha, pero en eso andamos”, recuerda el cantautor, quien retó al franquismo al negarse a cantar ‘La la la’, en Eurovisión en 1968, si no le dejaban hacerlo en catalán. Massiel fue en su lugar y Serrat fue vetado en los medios oficiales, una de muchas censuras que sufriría como crítico de las dictaduras de América Latina.



Luego llegan canciones como Lucía y Señora. Lo acompaña al piano Ricard Miralles, en Romance de Curro el Palmo. En Hoy por ti, Mañana por mí y Algo Personal, Serrat se cuelga la guitarra. No faltan Nanas de la Cebolla, Cançó de Bressol —para su madre— y De Cartón Piedra que el público acompaña con palmas. Y otras infaltables: No Hago otra Cosa que Pensar en Ti, Tu Nombre me Sabe a Yerba o Es Caprichoso el Azar, a dúo con Úrsula Amargós. Después de hablar de la lucha contra el cambio climático canta Pare y Mediterráneo con un video sobre el mar, incluida la contaminación y la muerte de los migrantes que lo cruzan. Con dos minutos de ovación de un estadio en pie abrazan a Serrat, quien les pide acompañarlo cantando Aquellas Pequeñas Cosas y Cantares. Para culminar con De Vez en Cuando la Vida, Penélope, La Vida es Eso, Los Recuerdos y Fiesta.

Orígenes

Joan Manuel Serrat Teresa nació el 27 de diciembre de 1943, dentro de una familia obrera, en el barrio barcelonés de Poble Sec (de ahí su apodo ‘El noi del Poble Sec’).

Su madre, originaria de Belchite (Zaragoza) y su padre fue un anarquista español afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Su infancia está reflejada en muchas de sus canciones, como Mi Niñez: “Tenía una casa sombría. Que madre vistió de ternura”.

En 1965 se graduó en el área de la agronomía como perito agrícola y se presentó en el programa Radioscope de Salvador Escamilla en Radio Barcelona, en el cual debutó con sus primeras canciones. Ese año entró al grupo Els Setze Jutges. Dos años después salió su primer álbum. Su primer concierto lo realizó en el teatro L'Avenç de Esplugas de Llobregat (España). Fue uno de los iniciadores de la Nova Cançó catalana, cantautores contestatarios que reivindicaron el uso del catalán durante la dictadura del general Francisco Franco y que componían sus letras al modo poético e intimista de sus inspiradores de la chanson francesa.

Joan Manuel Serrat y su esposa Candelaria Tiffón, en los años 70. Tomado de Internet

Así lucía Joan Manuel Serrat, Juanito o El Chico de Pueblo Seco. Foto Archivo Joan Manuel Serrat

De Juanito a Serrat

Además de llamarle el Noi del Poble Sec (el Chico de Pueblo Seco), ese no fue el único apodo que le pusieron a lo largo de su vida al cantautor.



Cuentan que sus más cercanos le llamaban Juanito (y todavía hoy lo hacen sus seres queridos), se dice que los amigos del barrio le decían el Tordo, porque devoraba las aceitunas. No obstante, su descubridor, el locutor de radio Salvador Escamilla, fue quien comenzó a llamarlo Nano, que en catalán significa chaval o chico.



A los doce años, Serrat se matriculó como alumno interno en la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, donde cursó el Bachillerato Laboral Superior, en la especialidad industrial minera, titulándose en la modalidad de tornero fresador. Y siguió estudios de perito industrial a la vez que tocaba la guitarra como aficionado.



Aunque inició cantando en catalán, pronto empezó a interpretar sus canciones también en castellano.

Retratos de España

Con sus adecuadas dosis de ironía y sensibilidad en todas sus composiciones, Joan Manuel Serrat ha sido considerado, desde sus inicios, el mejor fotógrafo de la realidad española.



Nadie mejor que él para traer al presente la sabiduría y el atino para describir los sentimientos de poetas como Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Joan Salvat-Papasseit o Mario Benedetti.



Y el mismo Serrat ha sido un referente para músicos e intérpretes de su generación y artistas actuales. Prueba de ello fue el álbum homenaje que salió a finales de 1995, en el que artistas más jóvenes pero igualmente consagrados realizaron versiones de sus temas más conocidos.



En plena época de Mundial, cabe decir que Serrat es seguidor del Fútbol Club Barcelona de España, del Boca Juniors de Argentina, del Peñarol de Uruguay, del Independiente Santa Fe de Colombia y de la Universidad de Chile. En repetidas ocasiones ha interpretado el Himno del ‘Barça’.

Juanes hizo parte del homenaje que le hicieron varios artistas a Joan Manuel Serrat. Foto tomada de Internet

Dos pájaros de un tiro

En 2007 Joan Manuel Serrat protagonizó una de las giras más importantes de su vida junto a su amigo y colega Joaquín Sabina, la cual decidieron llamar Dos Pájaros de un Tiro, y que los llevó por 30 ciudades de España y 20 de América, del 29 de junio de 2007 hasta el 18 de diciembre en Buenos Aires, después de protagonizar 71 conciertos.



Durante esta apoteósica puesta en escena, el catalán interpretó las mejores canciones del ubetense mientras este hizo lo propio con el repertorio del Chico de Pueblo Seco. De los conciertos que se realizaron en Madrid quedó un disco en directo y un DVD con más material.



Por ahora, Serrat dice adiós a los escenarios, pero no a la música, debido a que seguirá componiendo canciones y disfrutando de su esposa Candela Tiffon, sus tres hijos y sus cinco nietos. “Gracias por todo lo que estos años han representado para mí. He tenido la suerte de disponer de grandes y maravillosos compañeros de viaje, la mayor parte de los lamentablemente desaparecidos”.