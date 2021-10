Colombia y Ecuador no se hicieron daño este jueves en el Metropolitano de Barranquilla y aunque la tricolor nacional sigue en puestos de clasificación, en la tribuna quedó la sensación de que se perdieron dos puntos frente a un rival directo.



El equipo de Reinaldo Rueda no jugó su mejor partido, lució errático en varios pasajes del encuentro y careció de ideas y de frialdad para concretar las pocas opciones que tuvo.



Incluso, pudo haberse ido derrotado. Una falta de Cuéllar en el área en el minuto 73 fue pitada como penal por el central; sin embargo, el juez anuló su decisión poco después luego de que el VAR interviniera y evidenciara un fuera de lugar previo.



La afición se alcanzó a ilusionar con un gol de Yerry Mina al minuto 99 del partido; sin embargo, nuevamente el VAR fue protagonista: una mano previa al gol detectada por el videoarbitraje dejó el partido en tablas.



Los memes del partido entre Colombia y Ecuador no se hicieron esperar y, como no podía ser de otra forma, el VAR fue el gran protagonista:

El VAR nos salvó del penal de Ecuador y nos anuló el gol de Yerry Mina. pic.twitter.com/0UGTQdPK2s — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) October 14, 2021

El VAR le anula el penal a Ecuador // EL VAR le anula el gol a Colombia. pic.twitter.com/apWfvyfZrq — The League + (@LeagueOfi) October 14, 2021

Nos salva de chimbas ese fuera de lugar que dio el VAR #RadioRealColVsEcua pic.twitter.com/el4chU7JVw — Hugo Valenzuela (@HugoLeonElRojo) October 14, 2021

*Cuándo El VAR le anuló la jugada de penal a Ecuador* pic.twitter.com/69NrqmiV0E — The League + (@LeagueOfi) October 14, 2021

Refisal: Dios es Colombiano

El VAR: Gol anulado.



😐 pic.twitter.com/BadbHqr3fO — Armageddon 𓃭 (@godielo90) October 14, 2021

*Yerry Mina hace un gol agonico*



El VAR: pic.twitter.com/upan46Lawy — Ale campeon de america 🇦🇷 (@Alenpc1) October 14, 2021

Oh VAR. Llegaste a mi vida volando pic.twitter.com/XxFM0qUap5 — ɢᴇᴏ (@ElMismoGeo) October 14, 2021

Las redes también reaccionaron al tercer empate consecutivo de la selección, que pone en riesgo las cuentas de la tricolor de cara a Catar 2022, y al fútbol que quedó en deuda.