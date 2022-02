Valles-T cuenta los secretos de su nueva canción, un sueño que tenía 'Desde pequeño'

El sonido de la pólvora llegó a los oídos de Camilo Ballesteros. Tenía 13 años y su hermano 21. Caminaban por el barrio Meléndez de Cali sin saber si existían las llamadas ‘oficinas’. Sus respuestas son concisas respecto al tema: “Solo íbamos pasando por ahí, éramos nuevos cuando pasó lo que pasó”.



Una bala acabó con la vida de su hermano. Aunque no hable mucho del tema y su voz no titubee, casi 10 años después logró desahogarse con su canción ‘Desde pequeño’, estrenada el pasado 20 de enero.



“Mi hermano siempre vivió con la familia de mi papá y yo con mi mamá. A lo último, en su adolescencia, lo mandaron donde yo estaba. Ahí empezamos a tener un vínculo de hermanos. En esos tiempos empezamos a pasar experiencias de conocer el rap, sentir a un hermano en casa que a fin de cuentas se convierte en una figura paternal para un hermano menor”, comentó Ballesteros, mejor conocido como Valles-T.



Uno de los recuerdos más preciados que le dejó su hermano fue un parlante con el que empezó a rapear en los buses de Cali y un CD de Bob Marley. “Empecé a andar sin miedo por el mundo y por el país rapeando. A fin de cuentas ya no tenía nada que perder o algo que me atemorizara”.



A nivel internacional se convirtió en uno de los ‘freestylers’ más aclamados. En múltiples ocasiones ha sido campeón nacional de la batalla de los ‘gallos’ de Red Bull y en 2019 quedó como segundo en la final internacional del certamen.

Si tuviera la oportunidad, como en el video de ‘Desde pequeño’, de estar frente a aquel niño, ¿qué consejo le daría?



Me diría: Dios ante todo. La mujer de tu vida siempre va a ser tu mamá y la que siempre te va a enamorar va a ser tu hija. Tu hermano es un amigo pero no todos tus amigos van a ser hermanos. Si empiezas a conseguir dinero, paga una contadora. Es mejor estar sin dinero que endeudarse. Abraza y di que amas cada que lo sientas, pero no lo esperes de regreso. Pide perdón a Dios cada noche si quieres dormirte antes de las 2 am. Te amo, me amo y estamos para amar.



¿‘Desde pequeño’ es un desahogo de su pasado?



Habla más de un presente porque el pasado siempre ha estado ahí y es mi historia. Es donde paso de una etapa a otra en cuestión de expresión. Aquí les dejo un fragmento de lo que pensé, escribí y grabé para poder tenerlo más conciso. Aquí es donde me desahogo y sigo sacando contenidos de expresión.



¿Qué cambió con la muerte de su hermano?



}De cierta forma me empezó a crear una coraza porque tenía que afrontar con una madurez muy diferente la vida. Sí sabía que tomaba decisiones muy diferentes y me sentía más responsable de mis propios actos, además de lo que sucediera en la casa. No es el discurso de que me volví el hombre de la casa, pero yo sí me volví hombre.



Una canción es el testimonio de un momento. ¿Qué sucede en este instante en la vida de Valles-T? ¿Por qué es el momento adecuado para estrenar esta canción?



Todo se alineó y tengo las herramientas para hacerlo mejor. Cuando estaba solo en ‘freestyle’ estaba en construcción en todo sentido. Ahora, por fin, pude elegir cómo sacar las cosas. No fue antes porque no había las facilidades.

¿Cómo mezclará esta etapa de artista y participante de FMS Colombia?



Realmente pienso sacar seis fragmentos musicales este año cada dos meses. No es una gran presión porque sería en marzo, mayo y así. Hay tiempo para ir haciendo avances de cada contenido.



Hace unos años hizo una gira por Colombia rapeando en buses, tiempo después retomó esto con unos ‘Meet and Greet’ y ‘freestyle’. Ahora viajará por el país como estrella de la FMS. ¿Cómo ha sido cada una de estas etapas?



Me gustan más las sensaciones propias. La FMS no es tanto Valles-T girando por Colombia, pero es bonito que cada vez haya una plataforma más sólida para hacerlo. Uno de mis sueños es hacer una gira personal por el país con el ‘freestyle’ y los temas. Puede que en febrero salgamos con el anuncio de una gira paralela con la competencia. La idea sería hacer un tour Valles-T contra todos para seguir compitiendo.



¿Qué espera generar en quien lo escuche?



Mi misión principal es despertar las ganas para que él sea el que genere. Si alguna mínima emoción le genera escucharme, él también puede hacer eso en su círculo social y familiar. Es un despertar. Es como que ya sabes mi historia, pasé por esto y aquí estoy. Es un llamado a no desmotivarse.



¿Qué le depara el futuro en cuanto a su carrera artística?



Próximamente habrá más canciones que se estrenarán cada dos meses. Una es sobre el parkour, otra para mi hija y la que se estrenará que es ‘Sin afán’ que es algo más agresiva.