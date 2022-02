'No se habla de Bruno' hace historia y pasa a liderar la codiciada lista Hot 100 de Billboard

'No se habla de Bruno', la canción más representativa de 'Encanto', logró esta semana un hito que solo había sido alcanzado una vez por un tema musical de una película de Disney.



La versión en inglés ('We don't talk about Bruno') se ubicó como la primera en la lista Hot 100 de Billboard, que muestra semanalmente las canciones más escuchadas en Estados Unidos.



La composición desbancó a 'Easy on me', de Adele, e igualó lo conseguido en 1993 por 'A Whole New World', de la banda sonora de Aladdín.



La canción cuenta con las voces de los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo, así como de la colomboestadounidense Diane Guerrero y la colomboargentina Stephanie Beatriz, quienes dieron vida a los personajes de Pepa, Félix, Isabela y Mirabel, respectivamente, en la versión en inglés de la cinta de Disney inspirada en nuestro país.



Así mismo, en la pegajosa tonada también participaron Adassa (Dolores Madrigal), Rhenzy Feliz (Camilo Madrigal) y el elenco de 'Encanto', lo que la convierte además en la canción con el mayor número de intérpretes (siete) en llegar al número 1.



La letra fue obra de Lin-Manuel Miranda, creador de toda la música original del filme, y fue coproducida por Mike Elizondo.



'A Whole New World', de la banda sonora de Aladdín, era hasta la fecha la única canción de Disney en llegar al número 1 la lista Hot 100 de Billboard.

La canción logró durante la semana pasada 34,9 millones de reproducciones vía 'streaming' en Estados Unidos, sumadas a 1,5 millones de impresiones de audiencia en radio. Además, vendió 12.300 descargas.



'No se habla de Bruno' alcanzó el número 1 del Hot 100 en su quinta semana en el ranking, luego de debutar en el número 50.



Se trata de la canción más exitosa de Disney en el presente siglo, superando lo logrado por 'Let it Go' -de Frozen-, que se ubicó el número 5 de la lista durante una semana, en 2014.



Pero el éxito de la banda sonora de la película que se ambienta en las montañas de Colombia no para ahí. Mientras el álbum completo domina el escalafón Billboard 200 desde hace tres semanas, otros seis temas musicales de ese trabajo discográfico acompañan a 'Bruno' en el Hot 100.



Se trata de 'Surface pressure' ('En lo profundo' en la versión en español), que es 9; 'La familia Madrigal', que es 20; 'What else can I do?' ('Inspiración'), que es 27; 'Dos oruguitas', interpretada por Sebastián Yatra y prenominada al Oscar, que es 36; 'Waiting on a miracle' ('Un regalo mágico'), que es 48; y 'All of you' ('Solo tú'), que es 82.