Álvaro José Carvajal Vidarte

Hassam, nombre artístico del humorista Gerly Hassam Gómez Parra, compartió con sus seguidores un sentido mensaje de reflexión y un paralelo en el que mostró cómo avanza su lucha contra el cáncer.



El comediante dio a conocer en agosto del año pasado que fue diagnosticado con miéloma múltiple, una forma de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas.

Desde ese momento Hassam inició una valiente lucha, en la que ha enfrentado duros momentos, pero también en la que ha recibido el apoyo y la compañía de colegas y seguidores.



A inicios de año se sometió a un trasplante de médula para hacerle frente a su enfermedad, situación que afectó su salud y cambió drásticamente su aspecto.



"En marzo estaba calvo, amarillo y recién trasplantado. Apenas empezaba la cuarentena", recuerda Hassam en la publicación realizada este jueves en sus cuentas en redes sociales, a modo de #TBT.



A renglón seguido, el intérprete de personajes como Próculo Rico y Rogelio Pataquiva, destaca que hoy en día ya tiene "pelito, un mejor color y el mieloma controlado".

"Después de todo, en el 2020 que ha sido tan difícil para muchos, Dios de nuevo me demostró su amor y misericordia. Aquí seguimos, tomándole el pelo a la vida. Gracias por seguir ahí, sonriendo con tantas bobadas que hago", concluye el humorista en la publicación, que en Instagram cuenta con más de 130.000 'me gusta' y en Facebook acumula más de 122.000 reacciones, 5.700 comentarios y 2.900 compartidos.

Hassam ya había revelado en junio pasado que el tratamiento contra la enfermedad estaba dando frutos y el mieloma estaba controlado.



"Me puse muy alegre porque que esté limpio es producto del milagro de Dios, de la fe y la medicina, y de la actitud porque desde que arranqué lo único que he tratado es seguir mi vida normal, obvio hay cosas fuertes como la caída del cabello pero ya me está saliendo. Pero por lo bueno estoy sano, limpio, con una médula libre de células cancerígenas. Gracias por los mensajes de fortaleza, de fe, de remedios, de consejos", reveló en ese momento el humorista, a través de sus redes sociales.