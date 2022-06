¿Un clavo saca a otro clavo? El debate para superar las tusas amorosas

Pocos saben que el famoso refrán “un clavo saca otro clavo” viene de un proverbio grecolatino que utilizaron notables pensadores como Aristóteles y Cicerón, para hacer referencia a las penas originadas por el mal de amores, pues su concepción de este era tan clara como “un nuevo amor saca al viejo amor, como un clavo a otro”.



Y es precisamente este contexto, el desamor, el que ha impulsado a otros a borrar las penas que dejaron pasadas relaciones, iniciando casi que de inmediato una nueva.



Tal vez para evitar la desazón que deja terminar un vínculo afectivo, tal vez para no perderse en sí mismo lidiando en soledad o, para no caer en la trampa profunda del apego, hay quienes prefieren “terminar la función y entregar el boleto para iniciar otra” sin tanto drama.



Pero la pregunta es: ¿será este un verdadero analgésico emocional para amortiguar el mal de amores?



Diana Pardo, sexóloga y terapeuta de pareja, advierte que si bien son muchos los que recurren a este falible método emocional, no es para nada viable empezar una nueva relación cuando otra se acaba.



“Cuando una relación llega a su fi n, uno debe darse un tiempo. Un tiempo no solo para aceptar que ya terminó, sino para tener perspectiva. Para poder entender qué fue lo que no funcionó y aprender de los errores que se cometieron, pero, además, para poder sanar”.



Para ella, el hecho de entablar un nuevo e instantáneo vínculo amoroso no deja espacio para vivir el duelo de lo que terminó. “Te engañas. Por un tiempo resulta ser un bálsamo, pues recibes besos, abrazos y atenciones, pero no te permite vivir el duelo de la pérdida, y vivir las pérdidas son fundamentales en los procesos de todos los seres humanos, y en el amor mucho más”, destaca la experta.



Cabe decir que, según un artículo de Lifehack.org, el 90 % de las “relaciones rebote” terminan al cabo de tres meses, un tiempo que no solo afectaría doble a quien padece el mal de amor, sino que, además, podría herir al otro en el proceso.

Y es que para algunos expertos, llenar ese vacío con otro u otra puede traer más dolor, pues es probable que Famosos que se sacaron el clavo arrastren al nuevo vínculo cosas sin resolver del anterior.



No obstante, Paula Dávila, psicóloga clínica y terapeuta de pareja, hace una gran aclaración: No todos sanan igual y no todos necesitan las mismas cosas, habrá quienes necesiten aislarse, quedarse solos un tiempo para sentir que elaboran el duelo. Y habrá quienes se sienten mejor haciendo el duelo en compañía.

“Cuando se busca llenar ese vacío que dejó el otro, se está actuando desde la emoción y no desde la razón. Darse un tiempo para reparar esa herida, y perdonar si es el caso, es lo mejor”, Édison Pazmiño, médico sexólogo.

“El psicoanálisis se hace referencia a quitar la atención que tengo puesta en una persona, toda la energía, la emoción, y ubicar otra en quién depositar eso mismo. El método es efectivo, lo que hace es causar una distracción para permitir que la persona reestructure su vida sin tener que asumir el duelo de la ruptura, o la ausencia de, porque reemplazo rápidamente eso que voy a extrañar. Entonces mi rutina va a seguir acompañada de un otro y no quiere decir que no piense o no me duela su ausencia, ni que lo extrañe en determinados momentos, pero no es lo mismo estar haciendo un duelo, centrado en pensar en mi vida sola, como individuo independiente, que continuar mi rutina con alguien que la hace agradable”.



Así las cosas, muchos especialistas coinciden en que, si bien esto es algo que muchos hacen, el duelo dependerá de la profundidad del vínculo amoroso, por lo que en una relación deteriorada, rota, con múltiples razones para acabar y postergada en el tiempo, empezar una nueva relación de inmediato, podría ser un alivio. Mientras que del otro lado, aquellos que asumieron un compromiso real, que tendían a apegarse excesivamente, generarán un vacío emocional y físico, que buscará ser llenado a como de lugar.



“Hay que analizar el nivel de compromiso que se tuvo, si se tuvo un noviazgo que no era tan serio y llega otra persona, pues probablemente ese duelo ya fue hecho con anterioridad, y una nueva relación podría funcionar perfectamente. Pero si la decisión de conseguir a alguien más es porque hubo mucho amor y ahora está predominando la rabia, la decepción, el desamor, pues no será lo más acertado”, explica el médico sexólogo Édison Pazmiño. Y añade: “claramente, ese dolor no los va a dejar continuar de la mejor manera, ni tampoco van a ser ingrediente para poder iniciar una nueva relación, así que lo mejor es continuar solo, sanar la herida y perdonar si es el caso”.

Lo cierto es que ‘Un clavo no saca otro clavo’, pues esto no es más que una estrategia para menguar el dolor que produce una pérdida, un placebo emocional, una ceguera selectiva, y más allá de llenar vacíos con otro, lo que sí sacaría de golpe ese clavo es aprender a soltar y perdonar, para poder continuar.

Consejos para superar una relación

Para Paula Dávila, un nuevo ‘clavo’ se convierte en un compañero de duelo, que llena esas necesidades de contacto físico, una de las cosas que más se extrañan cuando hay una ruptura amorosa.



Sin embargo, cambiar de pareja, de golpe, puede resultar ser la continuación del error.



“Cuando se da una ruptura, hay algo que claramente no pudimos conciliar y es a partir de eso que uno debe cuestionarse. Más allá de si es bueno o no, conseguir una nueva pareja tan pronto terminamos con otra, lo realmente importante es que cada quien identifica que si es capaz de hacer el proceso de duelo después de una ruptura o un fracaso amoroso. Se trata de reflexionar, entender en qué cosas uno puede crecer, qué fue lo que hizo que la relación no funcionara, qué de lo que hice me significó mucho, o me siento orgulloso de haber dado, y en qué cosas yo podría mejorar para una eventual nueva relación”.

