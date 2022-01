Un 2022 índigo: Camilo habla sobre sus planes en el año que le cambiará la vida

Considerado el artista colombiano del 2021, ganador de cuatro Latin Grammy y una nominación al Grammy anglo, Camilo, el cantautor vendió a manos llenas en los Estados Unidos, España, Londres, Zúrich, París y Berlín con Mis Manos Tour, al igual que en Colombia durante los dos superconciertos que ofreció, a finales del año pasado, en el Movistar Arena. Y este 2022 no solo estrenará álbum sino que celebrará el mayor acontecimiento de su vida: el nacimiento de Índigo, su hijo con Evaluna (hija de Ricardo Montaner).



Los colombianos Juan Moreli y Pío Perilla lo acompañaron en su gira por Estados Unidos, ¿por qué es importante ofrecerles esta plataforma a los artistas emergentes?



Cuando miro atrás, tengo muy claro quiénes fueron las personas que me abrieron puertas en momentos muy claves de mi vida. Sé lo que significa para estos artistas que vean lo que hacen. Es mi responsabilidad como artista y colombiano y un honor saber que estoy sembrando una semilla en la carrera de artistas que van a dejar el nombre de nuestro país en alto, como son los artistas que me acompañaron en la gira por Estados Unidos y en Colombia.



Fue considerado por los expertos en música como el artista del 2021, un año muy importante en su vida personal y artística, ¿cómo está viviendo esa fama creciente?



El 2021 fue un año grande y lleno de sorpresas, mi primera gira internacional, mi primera vez saliendo con mi banda a mostrar por todo el mundo lo que estamos haciendo, mi primera vez en los Latin Grammy en una foto con las estatuillas que recibí, mi primera vez durmiendo en mi casita nueva y viendo en el horizonte la realidad de ser papá. Ha sido un año de muchísimas bendiciones.



Más de echarle ojo a la fama, le echo ojo a lo bonito que está pasando, a la responsabilidad de la siembra que estamos haciendo, y a lo bonito que son los tiempos en los que suceden estas cosas maravillosas. Tengo una familia preciosa a mi lado y unos amigos que me empujan las alas cuando necesito volar un poquito más y que me aterrizan cuando estoy volando de más.



¿Suele aplaudirse por logros como ser invitado por Shakira a hacer un featuring o porque Kanny García escogió una de sus canciones?



Tengo momentos en los que saco un tiempito, voy al balcón, me tomo un café, me abrazo y digo “mira lo que has alcanzado”. El tema del merecimiento es más complejo, pero sí saco tiempo para frenar el corre corre de perseguir objetivos y agradezco cada logro.



En los Latin Grammy viví el sueño de tener a mis papás en primera fila celebrando conmigo y al día siguiente les dije a mis muchachos “paremos y brindemos porque estamos viviendo ya el sueño que teníamos desde niños”. Trato de ser consciente, de frenar y disfrutarlo, o se le va a uno la vida sin percatarse de ello.

¿Si pudiera invitar a cinco artistas del mundo a cantar con usted en un concierto, a quién elegiría?

He tenido una bendición muy grande y es que con gran parte de los artistas que más admiro he compartido en escenarios o en estudio. Sin duda invitaría a mi esposa Evaluna, mi artista favorita; a mis cuñados Mau y Ricky, que han caminado conmigo la ruta de descubrirme y me han permitido jugar con ellos en estudio, a mi suegro Montaner.



Y hay una banda mexicana, el Grupo Firme, que me vuelve loco porque viven orgullosos de lo que son; de Colombia invitaría al Binomio de Oro para interpretar esas canciones icónicas, como cuando estuvimos con la banda en Puerto Rico en la playa tomando el sol y las pusimos a todo volumen. Invitaría a Juanes, a Camila Cabello, amiga muy cercana.



¿Cuando recibió el Latin Grammy junto al compositor, productor y músico mexicano Edgar Barrera en Las Vegas se declararon fanáticos de ideas fundamentales, ¿se refería a la sencillez o a lo elemental?



Soy un defensor de la elementalidad de las cosas sin más maquillaje ni más procesos que lo necesario.



No hay nada como la confianza que te genera lo fundamental o un producto natural y auténtico, el agua es elemental, el fuego, la tierra, el aire. La elementalidad es diferente a la simplicidad. Por eso mucha gente se identifica con este tipo de canciones, lo elemental es universal, más allá del contexto. Soy un perseguidor de las ideas elementales, que aunque parezcan fáciles son las más jodidas de escribir, de producir y de pescar creativamente.



¿Qué planes tiene para este año, después de su producción Mis Manos o lo dedicará más a la familia, por el nacimiento de Índigo?



Este 2022 pinta como un año lleno de proyectos. La creatividad cristalizada en su manera máxima como el nacimiento de nuestro primer hijo Índigo y mi álbum que sale este año, del que Índigo es la primera cuota y la primera canción. Estoy explorando con confianza en las raíces, en lo que soy. Y sigue la gira que tendrá interrupciones bonitas, como Índigo, un lapsito que nos dimos, porque nuestra idea era recorrer Colombia. Pero con Índigo en los brazos continuaremos este tour. Con música con mucha honestidad y relación real con la Tribu (sus fans) y con esa perlita que es Índigo que va a estar colgada en mis brazos adonde vaya.

El diario es ese objeto que no puede faltar en su vida. ¿Cómo han evolucionado los escritos de ese niño que a los 13 años que ganó el Factor X con los del hombre que es ahora, que ha formado una familia y ha cumplido tantas metas?



Mis bitácoras me acompañan a todo lado y han cambiado un montón. Escribo con la intención de que cambie mucho lo escrito día a día, me siento orgulloso de mis errores, pero me aterra repetirlos. Cuando escribo una canción suelo tener miedo de lo que la gente va a decir. Pero mis diarios me permiten avanzar sin repetirme y aprender de las cosas que he hecho bien para mantenerlas.



¿Qué significa Ricardo Montaner en su carrera?



Montaner, mi suegro, fue y sigue siendo pieza esencial en mi carrera. Vio cosas en mi guitarra y en mis composiciones que ni yo había sido capaz de ver antes. Eso me cambió a mi la vida, la manera en la que te ve, describe y reconoce la gente que tú admiras, es definitiva. Me dijo: “Confía en tu sonido, tienes lo que se necesita, confía en lo que eres”.