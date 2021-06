Angelina Jolie dice que tres de sus hijos querían testificar contra Brad Pitt

angela marcela alvarez

Hace pocas semanas se dio a conocer una nueva noticia sobre la custodia de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, pues el padre de los seis hijos salió victorioso, ya que Jolie buscaba la custodia completa de los menores, pero el juez dictaminó que debería ser compartida y en partes iguales.



Sin embargo, Us Weekly tuvo acceso a varios documentos del proceso legal de los dos famosos, en los cuales el equipo jurídico de la actriz afirmaba que tres de los seis menores querían testificar en el caso, algo que fue rechazado por el juez en su momento.



“Los niños de los que la custodia se está discutiendo son suficientemente mayores para entender lo que está pasando. El juicio, necesariamente va a impactarlos emocionalmente. Tres de los niños han pedido testificar. El hacer que cualquiera de los niños pase por lo que será un proceso inútil y vacío es más que injustificado. Es cruel”, dice el documento conseguido por el medio mencionado anteriormente.



Jolie ya dio a conocer que su intención es apelar a esta decisión, pues asegura que el bienestar y la salud de sus hijos estaban en juego, refiriéndose a las problemáticas domésticas que la llevaron a querer divorciarse de Brad Pitt.



El único hijo que pudo testificar en la audiencia, al parecer, fue Maddox, el hijo mayor de la pareja y quien no entra en la pelea de la custodia pues ya tiene más de 18 años.



La pelea legal entre los dos actores inició en el 2016, no solo por su divorcio sino también por la custodia de sus hijos. La ex pareja tendrá una audiencia a principios del próximo mes donde se dará el resultado final de la custodia de los seis hijos.



