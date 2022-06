Tour por Bogotá: lugares lujosos e imperdibles en la capital

Nuevo Centro Nacional de las Artes:



Este recién inaugurado centro cultural, es la gran obra arquitectónica por conocer, en Bogotá. Con vista a los cerros y rodeada de museos, librerías, cafés y restaurantes, en el tradicional sector de La Candelaria, se trata del Nuevo Centro Nacional de las Artes del Teatro Colón. Allí, a lo largo del año, habrá una nutrida agenda de obras de teatro, conciertos, y puestas en escena con lo mejor de la tecnología. En Suramérica solo ciudades como Buenos Aires tienen un centro semejante en tamaño y modernidad. En la edificación está el auditorio Delia Zapata Olivella, con lo mejor en acústica, para obras de teatro y conciertos. Calle 1 No. 5-60.





Calle Dragones



Una noche de cabaret y sofisticación en Bogotá, con música y espectáculos en vivo, circo, tap, danza, conciertos, entre otras puestas en escena atractivas, es lo que ofrece el nuevo sitio de interés de la noche bogotana: Calle Dragones. Además de ser un espacio con exquisita decoración, donde no se escatimó en luces, obras de arte, texturas y sonido, también es uno de los restaurantes más vibrantes del momento. Y un bar ideal para una cita romántica o una reunión de amigos y socios. Su apuesta oriental, llena de sabores exóticos y texturas, tiene los más frescos ingredientes y la personalidad del chef Luis Pous. Calle 13 No. 85-65.





Huun



Huun significa ‘Uno’ en mixteco (lengua prehispánica), y tiene todo que ver con el concepto de este restaurante de inspiración post-apocalíptica, que nos recuerda tomar conciencia del hoy y de lo que hacemos con el planeta y el cuerpo. Su apuesta es la gastronomía mexicana de origen, y tiene en la carta exquisitos platos como el Taco estilo vegano, con mayonesa de chipotle. Alcachofa en vinagreta de trufa y gratín de gruyere. Ceviches, tiraditos, pizzetas, y platos como el balacalo negro o el ganador filete de res con puré de camote y gastrique de naranja. Los chefs (Pablo y Pedro García) garantizan una experiencia sorprendente, con banda sonora. Carrera 9 No. 81ª-33.



Bajo el signo de Leo



Bogotá ya es sinónimo de Leonor Espinosa, considerada la mejor chef del mundo por la prestigiosa lista ‘50 best’. Leonor, o ‘Leo’, como es más conocida y como bautizó a su restaurante estrella, nació en el Valle del Cauca y a corta edad, se fue a vivir con su familia a Cartagena. Como defensora de los saberes y sabores de las distintas regiones de Colombia, supo usar su carrera en el arte y la publicidad, y trasladarlas al mundo de la gastronomía con una originalidad y una personalidad muy potente, única y reconocible. Alta cocina colombiana, con respeto por la biodiversidad y admiración por las identidades nacionales. Su restaurante está ubicado en la Calle 65 Bis No. 4-23.





Hab Hotel y Café



En el corazón de Chapinero alto (zona gastronómica y vanguardista de Bogotá) está el Hotel Hab, con luces tenues, una paleta de colores que descansan la vista, una decoración acogedora y serena, con una elegancia londinense. Tiene 50 habitaciones, un gimnasio, una sala de conferencias y un patio central lleno de verde, además de un muy buen café restaurante al mejor estilo Farm-to-table, cuyos productos son cultivados en Guasca, Cundinamarca, en una granja orgánica. El hotel tiene una escalera de estilo inglés de más de 80 años, que tiene una instalación de luces de la artista Venuz White y un retrato de Gabriel García Márquez del artista colombiano Pablo Tamayo. Carrera 5 No. 58-07