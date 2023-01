'Todo en todas partes al mismo tiempo' la película con más nominaciones en los Óscar

La película de ciencia ficción 'Todo en todas partes al mismo tiempo' logró este martes 11 nominaciones a los premios Óscar y lidera la carrera por las codiciadas estatuillas, que se entregarán el 12 de marzo en Hollywood.



Le siguen el film antibelicista alemán 'Sin novedad en el frente' y la comedia negra irlandesa 'Los espíritus de la isla'', cada una con nueve nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Le puede interesar: 'Blonde' arrasa en nominaciones a los premios Razzie. Ana de Armas salió airosa



Como se esperaba, también fueron nominadas a mejor película "Top Gun: Maverick" y "Avatar: el camino del agua", que contribuyeron al regreso del público a las salas de cine después de la pandemia, aunque "Pantera negra: Wakanda por siempre", otro éxito taquillero, quedó fuera.



El resto de los aspirantes a mejor película son "Elvis" de Baz Luhrmann; la muy íntima "Los Fabelman" de Steven Spielberg; "Tár", el último tour-de-force de Cate Blanchett; la ganadora en Cannes "El triángulo de la tristeza", y la adaptación de la novela homónima "Ellas hablan", dirigida por Sarah Polley.

Sobre la más nominada

Todo en todas partes al mismo tiempo, trata sobre una familia chino-estadounidense que sometida a una auditoría fiscal se ve involucrada en una batalla interdimensional para salvar al multiverso de un poderoso villano, lleva recaudados más de 100 millones de dólares en todo el mundo.



La película obtuvo cuatro nominaciones para su elenco, incluido el de mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, quien apareció de niño en "Indiana Jones y el Templo de la perdición", y el de mejor actriz para la malaya Michelle Yeoh.



"Esto va más allá de mí", dijo Yeoh a The Hollywood Reporter. "Representa a tantos que anhelaban ser percibidos de esta manera, tener un lugar en la mesa, decir 'Yo también valgo, necesito que me vean'".



Lea además: El Año Nuevo Chino comenzó: lo que viene para el mundo en el 'tiempo del conejo'



Yeoh, segunda asiática nominada a mejor actriz en los 95 años de los Óscar, competirá con Blanchett, que ya tiene dos estatuillas.



Ninguna mujer negra fue nominada en esta categoría, a pesar de que Viola Davis ("La mujer rey") y Danielle Deadwyler ("Till: El crimen que lo cambió todo") eran consideradas favoritas.



Sin embargo, en el rubro mejor actriz de reparto, la afroestadounidense Angela Bassett se convirtió, como se esperaba, en la primera estrella de una película de superhéroes de Marvel en ser nominada al Óscar, por "Pantera Negra: Wakanda por siempre".



Tampoco sorprendió la nominación a mejor actor de Brendan Fraser ("La ballena"), Colin Farrell ("Los espíritus de la isla") y Austin Butler ("Elvis"), claros favoritos. Junto con Paul Mescal ("Aftersun") y Bill Nighy ("Living"), los cinco candidatos a mejor actor fueron nominados por primera vez.

Los latinos en la industria

Entre los latinos en liza destaca "Argentina, 1985", sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), nominada al Óscar a mejor film internacional tras haber sido preseleccionada por la Academia en diciembre.



"Es justo volver a poner este tema sobre la mesa", destacó el argentino Ricardo Darín, que encarna al fiscal Julio Strassera, en declaraciones a una radio en Buenos Aires, subrayando su "alegría" por la nominación.



Además, competirá por la estatuilla a mejor película animada "Pinocho de Guillermo del Toro", del ya oscarizado cineasta mexicano.



"Agradecido y feliz por nuestro equipo y fabulosos artistas y técnicos en tres países y de todo el mundo!!!", tuiteó Del Toro.



Lea aquí: ¿Por qué todos quieren con Bizarrap? Los secretos del nuevo genio musical del género urbano



La cubano-española Ana de Armas ("Blonde") está entre las nominadas a mejor actriz, donde se medirá con Yeoh, Blanchett, Michelle Williams ("Los Fabelman") y Andrea Riseborough ("To Leslie").



Spielberg entró en la lista de finalistas al Óscar a mejor director, en la que no se incluyó ninguna mujer, lo que provocó una airada reacción en las redes sociales.



Antes de las nominaciones, Clayton Davis, un experto en premios de la revista Variety, dijo a la AFP que esta es una de las carreras al Óscar más impredecibles, en parte debido al crecimiento masivo del número de votantes internacionales de la Academia.



A esto se atribuyeron sorpresas como que la surcoreana "Parásitos" se coronara mejor película en 2020 y que la japonesa "Drive My Car" fuera nominada el año pasado.



Top Gun' podría ganar

Muchos en la industria esperaban un buen número para las grandes producciones de 2022, muy necesarias en momentos en que gigantes como Cineworld, la segunda cadena de cines más grande del mundo, se declaró en bancarrota.



La epopeya de ciencia ficción de James Cameron "Avatar: el camino del agua", que superó los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo el fin de semana pasado, obtuvo cuatro nominaciones.



"Top Gun: Maverick", la muy esperada secuela de Tom Cruise de su gran éxito de 1986, que ya recaudó unos 1.500 millones de dólares, recibió seis.