¿Por qué todos quieren con Bizarrap? Los secretos del nuevo genio musical del género urbano

Pocos pueden ostentar el título de ser uno de los Dj’s más aclamados mundialmente. Y Gonzalo Julián Conde es uno de ellos. Con su beat electrónico, sus osadas mezclas que juegan con distintos géneros y donde prevalecen el trap, el rap y el hip hop, conquista la escena internacional, acumulando millones de reproducciones y batiendo récords musicales.



Por su nombre de pila quizá pase desapercibido, al igual que por su apariencia oculta, pero por su nombre artístico y su talento, Bizarrap, seduce hasta al artista más consagrado.



Nació en Ramos Mejía, ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de agosto de 1998. De niño escuchó electrónica. A su papá le gustaban temas de Tiesto y Paul Van Dyk, además demúsica de REM, de Stone Temple Pilotes y de Soda Stereo. Cursó una licenciatura en Marketing en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la cual dejó para dedicarse a la música.



Hoy en día, a sus 24 años, BZRP ocupa el trono de la industria musical como Dj, compositor y productor musical, tras conseguir 3,6M de reproducciones en una hora con su reciente ‘Session 53’, junto a la barranquillera Shakira, el quinto mejor debut en la historia de Spotify, según Sony Music.



Su carrera, que va en ascenso —y a la que tras su exposición mundial con la estrella colombiana más galardonada del mundo, le hacen guiño otros artistas como Tokischa—, ha sido de cosechar frutos. Desde que compartió, en febrero de 2019, su primera ‘Session’, una serie de videos musicales realizados desde su estudio de grabación en Argentina, no solo se ubicó en el radar nacional, sino que redefinió la forma visual y musical de mostrar las canciones, motivo por el cual muchos quieren trabajar con él.



Con un estilo propio, que lo ha caracterizado por ocultar su imagen para que luzca más su arte, en 2021 fue nominado a los Grammy Latinos en cuatro categorías: mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción rap/hip hop, mejor artista nuevo y productor del año.



“No sé si todas las colaboraciones que quiero sean posibles, pero sí sé que trabajo para que algo que no pensaba que podía pasar, termine sucediendo”, dijo recientemente en Iconos Playz.



En el año 2018 empezó a sonar en las batallas de freestyle locales en su país: ‘BZRP Freestyle Sessions’, junto a reconocidos exponentes del género en Argentina como Trueno, Sony, Kodigo, entre otros. En estas, los raperos enfrentaban sus rimas con tan buena acogida que la fanaticada y el reconocimiento crecieron muy pronto.



Se hizo un nombre con sus videos freestyle hasta que el trapero ‘Bhavi’ le dijo que quería grabar una canción en su casa y estar en su canal de YouTube. El resultado es la BZRP Music Session #1, que cuenta con más de 11 millones de vistas, y lo convirtió en el argentino con más reproducciones en Spotify.



“La música es un espacio de libertad y mis sesiones no son la excepción”, dijo Bizarrap a Billboard durante una sesión de preguntas y respuestas en la Semana de la Música Latina en septiembre. Y agregó que “los artistas pueden decir lo que de veras sienten y hacerse cargo de sus sentimientos. Pueden expresarse de la manera que necesitan en el momento que lo necesitan. Nunca le diré a un artista que no puede decir algo”.



Para Carlos Passage, corresponsal de Billboard en español en Colombia, “Bizarrap tiene una gran visión artística y un increíble conocimiento del mercado por haber trabajado en la compañía discográfica Warner, pero además el marketing y el concepto simple y original. Es un productor genial, que no se mueve de su estudio”.



A juicio de Passage, “las canciones que produce van en una misma línea melódica. No es que cada una sea distinta que la otra, todas comparten una similitud y eso es digno de admirar. Él descubrió y sabe por dónde va su estética, y que el audio y los beats son tan esenciales como la melodía y la letra. Nada es casualidad, es el único productor que tiene fans y hasta más seguidores que los propios artistas”.



Y en eso concuerda, Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de la Revista Billboard, primera publicación que lo puso en su portada. “Bizarrap ha creado una franquicia única con sus sesiones. El concepto es muy sencillo: él pone los beats, el ritmo y melodías, y el artista invitado aporta la lírica con completa libertad. Ha convocado desde muy famosos a emergentes y cada sesión suma oyentes”.



Eso, sin olvidar la letra de Shakira, el drama que vive con su separación y el que ella mencionara a su ex y a su novia, han convertido el tema en éxito. “Es la primera vez que un artista nombra a las personas en una canción así”, dice Cobo.



BZRP también puso ritmo a otra pelea que involucró a otro colombiano. BZRP Music Sessions #49 tiene a Residente como protagonista, en la ‘tiradera’ a J Balvin. La canción, que repetía la frase “esto lo hago pa’ divertirme”, ocupó el séptimo puesto en el top global de Spotify (récord histórico para un tema argentino) y duró cuatro días de número uno en tendencias de Youtube con más de 40 millones de reproducciones. Al parecer, Balvin movió sus influencias para que el sencillo no saliera, intentando persuadir al argentino, quien fiel a su estilo y libertad creativa subió la session.



Luego llegó el hit de Shakira y los que no tenían claro si BZRP era rapero o DJ, se rindieron a su estilo. Según Tweet Binder, entre el 10 y 17 de enero del 2023 generó una conversación que involucra 469.407 de trinos. Y su carrera apenas comienza.

Productor de Oro

25 millones de vistas tuvo Session #53 en las primeras 11 horas en Youtube. Foto tomada de Instagram

Billboard fue la primera publicación tradicional en la que apareció. Tomada de Instagram

Artistas como Lalo Ebratt, Cazzu, Trueno, Nathy Peluso, L-Gante, Nicky Jam, Residente, Paulo Londra, Villano Antivillano y Duki han hecho parte de las sesiones más importantes a lo largo de la carrera de BZRP.



El primero de ellos, Lalo Ebratt, fue uno de los artistas colombianos que a principios de 2020 conoció a Bizarrap y posteriormente quiso colaborar con el productor, logrando así la Session Vol. 22.



Según Ebratt, en entrevista para el portal Los 40, comentó que Bizarrap solo se mueve por energías. “Al brother creo que le gusta mucho más hacer amistad y luego ir al estudio, por lo que sus sessions no son muy planeadas, se dan de manera muy natural, un atributo que inicia con la amistad antes de cada audición”.



Contó ‘Biza’, en su momento, que ser conocido por hacer lo que le gusta, es de las cosas que más gratificaciones le han dado en su corta pero exitosa carrera musical y que de quejarse sería un hipócrita, pues ha logrado cumplir mucho de lo que ha soñado.



“Bizarrap empezó su carrera muy ligado a ese género, como lo dice su nombre, ligado al rap bizarro, o sea, totalmente distinto con un golpe muy fuerte. Sus inicios fueron en el freestyle, desde abajo, primero con los locales y ahora con los grandes, por lo que todo ese trabajo musical le ha permitido llegar a ocupar los top’s más importantes de la música en Argentina, y en el mundo”, destaca Hernán Darío Arce, A&R y director de Yugen Music.



Por su parte, para el Dj productor Juan Manuel Mondragón, miembro del grupo Sunministers, el trabajo de Bizarrap es importante para la industria y marca un hito como productor en diferentes géneros urbanos.



“Lo que está haciendo termina de impulsar eso que el género urbano había empezado a hacer con respecto a la importancia y el posicionamiento de los productores. No todas las canciones son ‘tiradera’, pero estos artistas aprovechan estas sesiones para hacer algo diferente e innovar en sus géneros con freestyle. En conclusión, BZRP es un crack, sus sesiones tienen marketing y estrategia. Un trabajo colaborativo y de gran impacto”, explica.

La tiradera

El éxito de BZRP Music Session #53 no solo es fruto del productor argentino y Shakira. Detrás de los micrófonos hay otro colombiano que hizo grandes aportes a la letra de esta “tiradera” contra Gerald Piqué.



Keityn, conocido como ‘El Lápiz de Oro’, vallecaucano, ayudó a la cantante con las letras y las rimas. En una entrevista con el youtuber ‘El Molusco’, dio más detalles sobre el proceso de la composición, en el cual la barranquillera hizo catarsis sobre la finalización de su relación de doce años.



El joven de 26 años, quien también colaboró con Karol G en su éxito ‘Provenza’, reveló que Shakira tenía muy claro el mensaje que quería decir en la canción y aseguró que por muy fuerte que sea la letra, muchas cosas se quedaron por fuera. “Estábamos buscando el punto, no queríamos pasarnos de la raya, pero tampoco sonar como suave”, explicó.



“Ella tenía un poco de cosas escritas que quería decir, yo simplemente la ayudaba a rimar. En la parte del coro teníamos algo diferente, como más robotizada, como más con efecto, pero Shakira decidió dejarla más natural, teníamos la idea y ella le metió su sello”, comentó Keityn, quien fue hasta la casa de la cantante en Barcelona.



La artista lo contactó para contarle de su participación con Bizarrap e invitarlo a trabajar en la letra que fue escrita el año pasado. La cantante y @Keityn escribieron juntos ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’, que fueron hechas antes de la ruptura con Piqué. El último éxito llegó tras la separación.



“’Biza’ cumplió años durante los días que estuvimos trabajando en la canción. Al principio estaba preocupado que no fuera a tener el toque de él, pero al final, el resultado es muy parejo. Tiene cosas de todos”.



El compositor explicó que ‘Yo solo hago música, perdón que te sal-pique’, y aclaró que inicialmente decía ‘le falta más pique’. “No sé si fue Bizarrap o Shakira que dijo ‘hagamos sal-pique’”.



Eso sí, en la parte en la que se hace referencia al nombre de la nueva pareja de Gerard Piqué todo el crédito es clara-mente de la colombiana. “La idea inicial fue de ella, entre los dos encajamos, pero sí te digo que es de mi muchacha”, comentó.