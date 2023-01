El Año Nuevo Chino comenzó: lo que viene para el mundo en el 'tiempo del conejo'

Ayer, a las 3:35 p.m., hora colombiana, se dio inicio al nuevo Año Chino del Conejo de Agua Yin. Dicho momento se refiere al punto exacto y astronómico de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno.



Este cambio de año definido por la Luna es celebrado en la China de manera tan esperada como pasa en nuestro país con la Nochebuena. Los festejos de primavera o Li Chun se acompañan de una cena con los cinco sabores, donde se espera que también se sirva conejo en honor al año entrante. Las celebraciones se prolongan unos quince días más.



Lo que pocos saben es que los chinos tienen dos fechas para el cambio de año, la anterior es referida a la Luna y seguida popularmente. La segunda es marcada por el paso de la Tierra alrededor del Sol y solo es conocida por los cosmólogos. Sin embargo, los agricultores se rigen por esta segunda fecha para que sus cosechas sean exitosas.



El verdadero ingreso del año, energéticamente hablando, ocurrirá el 4 de febrero del presente año. Esta disparidad marca una relación entre los dos años donde se dice que el buey estará rezagado y el humano, ansioso. Esto nos marca ya una tendencia a sentirnos apurados, será un año lleno de premura y excitación que, seguramente, se verá reforzada por la personalidad del Conejo, que determinará con sus características todo el clima mundial.



Debemos esperar un año muy distinto al anterior, que rigió el Tigre y llegó de manera explosiva, como una locomotora a vapor, a empujar al mundo a situaciones muy complejas, como la invasión rusa a Ucrania.

El año que dejamos generó terrenos completamente diferentes para cimentar nuevas opciones de vida.



Dicen los chinos que mientras el Tigre conquista por la fuerza, el Conejo lo hace a través de la seducción. Así que no esperemos que los sucesos sean suaves, pero sí menos dramáticos, dado el carácter dulce y tierno de la liebre.



Sin embargo, no hay que olvidar que muchas otras variables energéticas componen las fuerzas del año, como las Estrellas Volantes, patrones de energía que regirán cada punto cardinal del mundo. Este año lo dirige la Estrella 4, desde el corazón de la China al de cada país, ciudad, edificación y vivienda, y esta marcará el clima energético de todo el planeta.



A esta estrella se le asocia con esa condición humana que seduce, un tanto llena de artimañas. Y permea la psiquis y la mente de quienes habitan en cualquier lugar, es decir, determinará el clima emocional del planeta.



El año 2022 estuvo regido por la Estrella 5, que se asocia al Emperador, al dominio positivo para los manejos políticos en la crisis económica, o, en sus versiones más oscuras e impredecibles, con manejos que pusieron a tambalear al mundo en todas las competencias polarizadas y mañosas definidas en el último minuto.



Pero por parte de la Estrella 4 muchas amistades y romances entre países y gremios que pueden resultar desconcertantes; se destaparán alianzas impropias, algunas nuevas y tejidas bajo cuerda con anterioridad, teñidas de infidelidades y negociaciones ganadas por el mejor postor, pero bajo propuestos poco santas. Saldrán a la luz relaciones que, cual trilogías amorosas, traerán desconcierto y dolor. El binomio Conejo de agua Yin define el Exagrama 54 de I-Ching, que augura la llegada de energías definidas, como la de una concubina a una casa estable.



La imagen del año: Na Yin está definida como el metal del espejo, que hará que el mundo se mire en este y vea la verdad sin maquillajes. Esto perfila un año lleno de negociaciones y detalles que seguirán llevando a la humanidad a negociar, saliendo adelante de la crisis generada por la pandemia.



El mundo se sorprenderá al ver muchas negociaciones impropias y llenas de dobleces. Infortunadamente quienes se lleven los beneficios, ya habían gestado estas circunstancias bajo cuerda sin que la otra mitad de la humanidad se diera cuenta.



Será el año de las oportunidades, el inquieto Conejo, siempre alerta, detectará las oportunidades e ideará estrategias para brindar un tiempo lleno de novedades y de crecimientos bellos.



Ana Isabel Aparicio es arquitecta, especialista en Feng shui y astrología Bazi China, con estudios en escuelas de Argentina, México, Canadá y Brasil y Reiki N1 y N2. Tel. 3007768118



El Conejo

Muchos creen que cuando llega la regencia del animalito propio, el año le tratará suavemente. Por el contrario, las personas nacidas durante alguno de los años Conejo previos o en el mes, día u hora Conejo van a sentir movimientos en sus vidas.



Ya sea por decisiones propias o circunstanciales, las personas nacidas durante el año Conejo seguramente se verán abocadas a hacer cambios y mudanzas que pueden ser incluso de lugar, ascensos o descensos en sus vidas. Incluso, se puede esperar que se den transformaciones físicas.



Por ello, la vida de los conejos por estos días estará centrada en enfrentar muchos retos y desafíos, lo cual no necesariamente implica que será un año malo, sino por el contrario, de depuración y de sacar el temple y la fuerza que de pronto estaba olvidada.



Las liebres deben cuidarse de esa sensación de ser el eje del mundo y que todas las circunstancias ocurren como una ataque. Asimismo, evitar estar prevenidas. Realmente el mundo se mueve fuera de control, pero obviamente tendrá que tomar medidas y acciones.



Evidentemente los conejos verán saltar muchas de sus características que los harán ser tan sensibles a su presencia.



Una bastante agradable es la Estrella del Durazno, que siendo una virtud otorgada de manera natural, se verá fortalecida durante este año, haciendo que sean social y románticamente mucho más atrayentes. Tendrán las puertas abiertas en lo social y amoroso.



Otras estrellas no menos agradables serán la culinaria y la educación, que harán de este año un remanso de crecimiento por lo que parece que las crisis no serán necesariamente negativas sino con cierto aire de disfrute.

Tigre

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Fotos: 123RF

El felino abandona su regencia del año 2022, quedando agotado después de una descarga de energía que llevó a muchos cambios al planeta. Fiel a su naturaleza, querrá acostarse a dormir, pero debe cuidarse pues las energías siguen cambiando.



Afortunadamente siempre duerme con un ojo abierto. Lo acompaña la estrella Carruaje de Oro, que insinúa una carroza en la cual podrá desfilar para irse a descansar, esto le significará un tiempo de lucimiento, brillo y de apertura en la parte de riqueza.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Fotos: 123RF

Dragón

Este signo se encuentra en una relación denominada Po, la cual traduce lesiones con respecto al Conejo. Esto significa que no será un año fácil para los dragones, ya que encontrarán muchos tropiezos; no necesariamente se tratará de lesiones físicas, tal vez habrá pérdidas en la familia, económicas o profesionales.



Sin embargo, en lo positivo, se movilizará su interior de tal manera que aflorarán talentos ocultos, relacionados con la comunicación y la profundidad de la psiquis.

Serpiente

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Fotos: 123RF

Si bien el año pasado estuvo colmado de muchas dificultades, este se aflojará la presión y podrán desplegar todos los proyectos que quedaron frenados. Pero deberá cuidarse de chismes, tal vez la pita está enredada desde el Año del Tigre.



Para acompañar este año de descanso, estará sobre su cabeza la Estrella Guía que le generará una claridad mental y apertura de puertas para avanzar y la Estrella Riqueza, la cual le ofrecerá aperturas económicas, pero tendrá que trabajar por ello.

Caballo

Llego de tres años bastante exigentes, el equino por fin puede parar el trote en el que venía y quizás le será permitido pastar y descansar. Acostumbrado a un ritmo frenético, el único problema de este año será aprender a controlar la impaciencia.



Fiel a su esencia, querrá meterse en nuevas aventuras. Sin embargo, los tiempos no son propicios para tanta cabalgata, el llamado es a relajarse y ser paciente, en caso contrario, podrá meterse en chismes y enredos.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Fotos: 123RF

Cabra

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Foto:123RF

A pesar de contar con el apoyo incondicional de la reina Liebre, la Cabra deberá cuidar su espalda pues ronda sobre esta la tendencia a encontrarse en ambientes donde habita la traición.



Sin embargo, prevalecerá la armonía en su entorno, crecerá la familia real o figurada, llegarán nuevos miembros o se extenderá a círculos más amplios, esto se puede traducir en una expansión a nivel negocios o en los círculos sociales. Podrían recibir buenas noticias y sorpresas, incluso una interesante inyección económica para realizar sus sueños.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Foto:123RF

Mono

Después de un 2022 muy exigente y con muchos choques que le sacaron chispas, y seguramente lo aislaron real o figuradamente, este año lo acompañará la Estrella de la Sabiduría, por lo cual logrará asentar los aprendizajes y abrir la mente hacia nuevos proyectos.



Positivamente tendrá la Estrella Flor del Durazno activando sus potenciales sociales y amorosos. Para el Mono habrá una alta posibilidad de romances este 2023.

Gallo

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Foto:123RF

Se le augura un año difícil, debido a que El Conejo es su antagónico y lo pondré en jaque. No podrá limitarse a mostrar lo bonito, se le exigirá contenido y sustentación a sus proyectos. Si no reacciona, tendrá enfrentamientos y luchas de poder.



El reto del Conejo activará su Flor de Durazno, es decir que su atractivo y belleza natural no se verán mermados, tampoco su liderazgo. Las estrellas General y 6 le apoyan para que lidere sus ejércitos.

Perro

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Foto

Este año fungirá de acompañante fiel del Conejo, labor que a veces le parecerá muy agradable y se sentirá halagado, pero con el tiempo estará agotado y deseoso de irse a descansar, además tendrá la sensación de ser el segundón detrás del trono.



Su camino está apoyado por la Estrella Mentor, que sale en su defensa, y la Estrella #5 que se asocia con la del Emperador, que le dará la fuerza y claridad para salir avante.

Cerdo

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 Foto:123RF

Llega la tranquilidad a la vida del Cerdo después de fungir de compañero fiel del Tigre. El desgaste fue bastante grande dado que conocemos que las dinámicas del felino fueron muy dramáticas.



El Conejo será para el Cerdo un amigo incondicional, así sentirá un desquite tras no haber podido brillar lo suficiente el año pasado. Es así como todo el liderazgo y el poder que tuvo que ceder, ahora brillará y tendrá un bastón de mando en su mano.

Rata

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Foto:123RF

Cuando ahora pensaría que puede relajarse, surgirán reclamos, la tildarán de desatinada, salida de tono o indiscreta.



Conejos y ratas, con la Estrella Flor del Durazno, se activan y sobre su cabeza lloverá un aura seductora picaresca, atractiva y romántica, tendrá grandes posibilidades de ampliar sus relaciones interpersonales y amorosas. Se esperan ascensos, progresos y evoluciones, pues la ronda la estrella Ascenso.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Foto:123RF

Buey

Tendrá lo que más desea, que es ¡descansar!. Y podrá ver como sus proyectos salen avante. Pero su gran amigo, el Gallo le pinchará para que interceda o lo apoye en sus batallas y el buey se verá en la disyuntiva de proteger a su ‘partner’ o mantener su autonomía. Sobre su cabeza está la estrella #7 que incita la polémica, por fortuna, la estrella Talento Solitario le avisará para que brille en privado.