'The Last of Us', la serie de HBO que está rompiendo todos los récords

The Last of Us es una serie que ha batido su propio récord. Se anticipaba ya que la versión dramática del juego iba a ser un éxito, debido a su popularidad, las cifras de audiencia tienen sorprendidos a los directivos de HBO.



Incluso, con el segundo episodio superaron los logros del estreno, que pocos imaginaban alcanzable para dicho programa.

Según datos de HBO Max y Nielsen que recoge Variety, el estreno del primer episodio de The Last of Us sumó 4,7 millones de espectadores. El segundo se elevó a 5,7 millones.



Es así como el l capítulo 2 de esta serie original sobrepasó en un 22% los seguidores del primero, siendo la primera vez que una serie dramática y original de HBO da un salto tan considerable entre los debuts de los primeros dos episodios.



“Es el mayor crecimiento de audiencia en la semana dos para una serie dramática original de HBO en la historia de la plataforma”, publicó la compañía.



The Last of Us es la excepción a la regla de muchas adaptaciones que fracasaron en su intento por triunfar, debido, según los especialistas en el tema, a que se ha mantenido muy fiel a la historia original. Esto genera un público cautivo entre aquellos que han disfrutado antes la experiencia del videojuego y quiero verlo convertido en historia dramática y con los efectos de las plataformas actuales.



HBO y Sony se curaron en salud e involucraron a los creadores del juego en la producción de la serie, otra garantía para algunos de sinónimo de fidelidad a la trama. Neil Druckmann, quien junto a Bruce Straley escribió la historia de The Last of Us, también es showrunner y guionista de la adaptación a televisión. Es así como la producción ha contado con la supervisión de quienes la imaginaron en primera instancia.

En cuanto a la trama, todo arranca en 2003 en Estados Unidos, cuando el brote de un hongo Cordyceps mutante empieza a infectar a las personas, convirtiéndolas en huéspedes agresivos sin control de sí mismos.

Años más tarde, en una civilización devastada, Joel es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años.



Lo que empieza como un desafío complejo, pero factible de superar, se convierte en un viaje brutal. Joel y Ellie deberán atravesar Estados Unidos esquivando hordas de infectados y todo tipo de amenazas.

Los protagonistas contarán con los pocos recursos que puedan hallar en el camino y tendrán que depender el uno del otro para sobrevivir.



Esta serie se convierte de esa manera en una de las consentidas de HBO. La última vez que la compañía vio una recepción tan positiva para una serie original fue con La Casa del Dragón, el primer spin-off de Juego de Tronos. Antes de eso, solo Euphoria aspiró a cifras excepcionales.

Para los directivos de HBO, The Last of Us tiene un futuro prometedor. El tercer episodio, titulado ‘Long Long Time’, se estrenará el 29 de enero (30 en España).



Pero además el éxito televisivo ha derivado en beneficios para la versión PS4 del juego, The Last of Us Remastered, que registró un aumento del 322% en sus ventas. Y se situó en el puesto 32 de los juegos más vendidos, con títulos de gran éxito a la cabeza como ‘Fire Emblem Engage’ y ‘FIFA 23’.