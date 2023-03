'The Last of US' es la serie más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica

La tarea no era fácil, el estreno del capítulo final de su primera temporada se enfrentaba a la transmisión en vivo y en directo de los Premios Oscar, en la noche del pasado domingo, pero su público permaneció tan fiel como cada uno de los domingos en que se estrenaron sus capítulos, y los veían de inmediato, para evitar los fatales spoilers que aparecen por montones en las redes sociales.



'The Last of US' no sólo se convirtió en el estreno de temporada, también es el título más visto en la historia de HBO Max en Latinoamérica, un fenómeno que quizás surge por muchos factores, en especial, porque es una serie que retomó el ADN que desde siempre han caracterizado las producciones que llevaban la firma de HBO, y que pudieron haber extraviado un poco, en medio de la construcción de la plataforma streaming.



El episodio final de la primera temporada, pese a su duro enfrentado, alcanzó más del doble de visualizaciones que el primer episodio de esta historia en Latinoamérica.



Joel y Ellie, se ven obligados a enfrentarse a criaturas y asesinos despiadados, mientras viajan a través de un Estados Unidos posapocalíptico arrasado por un un virus fúngico. Foto: Colprensa

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

La historia empieza en Indonesia, cuando una científica especializada en la micología es llamada por el gobierno para examinar un caso. Resulta que se trata del hongo cordyceps, que infectó a varios humanos. Foto: Colprensa

Aclamada por la crítica internacional y por fans por todo el mundo, la serie ha sido un éxito desde su lanzamiento, captando la atención de una audiencia apasionada, mostrando un crecimiento constante semana tras semana en audiencia a lo largo de su primera temporada, la cual se encuentra disponible en HBO Max.



De Craig Mazin, creador de 'Chernobyl' y ganador del premio Emmy, y de Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre, la serie ya está disponible en su totalidad en HBO Max.



Además, para saber más e ir detrás de cámaras junto al elenco y equipo de producción, está el Making of, disponible también en la plataforma como un extra del episodio 9.





