'The Idol': La producción de HBO Max fue seleccionada por el festival de Cannes

El Festival de Cannes anunció que el drama original de HBO The Idol es parte de la Selección Oficial 'Fuera de Competencia' de este año. La serie es co-creada por Sam Levinson (Euphoria), Abel (The Weeknd) Tesfaye y Reza Fahim, y es protagonizada por Abel (The Weeknd), Tesfaye y Lily-Rose Depp.



Después de que una crisis nerviosa hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ésta está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexy de América. Su pasión vuelve a encenderse con Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cumbres gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?



El 76º Festival de Cine de Cannes es un próximo festival de cine que tendrá lugar del 16 al 27 de mayo de 2023, y es considerado el más largo galardón de diseñadores en todo el mundo, marketers, publicistas y y relaciones públicas.



El evento atrae a miles de delegados de todo el mundo que atienden para ver el trabajo de los candidatos seleccionados, asistir a seminarios, talleres y capacitaciones profesionales, además acorde a Sir Martin Sorrell: “Para salir un poco de la agitación cotidiana y divertirnos,5​ las actividades de la semana incluyen ceremonias de premiación, así como una apertura y cierre de gala