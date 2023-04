Telepacífico inicia el rodaje del documental ‘El Coloso’, una mirada a la vida de Freddy Rincón

Como un homenaje al futbolista colombiano Freddy Rincón, el canal regional Telepacífico inició el rodaje del documental ‘El Coloso’, una propuesta que explora las diferentes facetas del talentoso deportista, en momentos en que se conmemora un año de su trágico fallecimiento.



El centrocampista bonaverense, que formó parte de la gloriosa Selección Colombia, llevó a miles de aficionados a vivir las emociones de tres mundiales, dejando en alto a la región. Y este proyecto audiovisual hace un reconocimiento a su aporte al fútbol y las alegrías para el país.



“Nuestra película ‘El Coloso’ nos habla de la realidad de un momento de Colombia y de la actualidad. Será muy interesante ver la vida detrás de esta gran figura, a través de una mirada que no solamente se enfoca en lo futbolístico, sino en lo humano, en una persona recordada con muchísimo amor, que dejó un legado de fútbol y de carácter para nuestro país”, explicó José Varón, director del documental.



Referentes vallecaucanos del cine, el periodismo de investigación y la fotografía como Andrés Loaiza, José Varón, César Polania, Francisco Bolívar y Hugo Mario Cárdenas, hacen parte de la producción de ‘El Coloso’.



“Estoy seguro de que se van a maravillar con una cantidad de elementos y cosas de Freddy Rincón que la gente no conocía. Había un hombre, un padre, un amigo, una persona muy generosa llena de bondad que supo siempre de dónde venía, que no dejó a su Buenaventura a un lado. Además, conocerán otros aspectos de Freddy como su vocación de servicio que incentivó a muchos jóvenes a que esta disciplina sea un propósito de vida”, dijo el periodista Hugo Mario Cárdenas.



El rodaje del documental se realizará en ciudades como Cali, Buenaventura, Bogotá y llegará a países como Brasil y España, donde el futbolista brilló con la pelota en sus pies.

Lea también: Mary Quant, la reina de la minifalda, muere a los 93 años