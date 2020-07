Taylor Swift sorprende a sus fans con 'folklore', un álbum sorpresa: así suena

Andrés Camilo Osorio

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció el jueves el lanzamiento sorpresa de un nuevo álbum titulado "folklore", su octavo de estudio, el cual se ha convertido tendencia este viernes tras estar disponible en todas las plataformas digitales.



El disco tiene 16 canciones y la edición física "deluxe" cuenta con una más, "The Lakes", reveló la artista en su cuenta de Instagram.



"La mayoría de las cosas que había planeado este verano no sucedieron, pero hay algo que no preví y que se ha hecho realidad", dijo la artista de 30 años en referencia a su nueva creación.

Este nuevo álbum tiene sonidos más tranquilos, diferentes al ultrapop que ha caracterizado sus éxitos de discos pasados. Tiene además una colaboración con el grupo folk Bon Iver, coautor de algunos de los temas.



La cantante, cuya carrera comenzó en el country y después derivó hacia el pop, también trabajó con Aaron Dessner, cofundador y multiinstrumentista de la banda de indie rock The National.

Dessner, quien en 2016 creó junto a Justin Vernon (fundador de Bon Iver) el grupo de folk rock Big Red Machine, coescribió o produjo 11 de las 16 canciones de "folklore".



Swift escribió o coescribió todos los temas del álbum, como lo ha hecho en la mayoría de los anteriores.



"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en el momento 'perfecto' para lanzar esta música", explicó la cantante en Instagram. "Pero la época que vivimos me recuerda todo el tiempo que nada es seguro".



"Mi instinto me dice que si haces algo que amas deberías ofrecerlo al mundo", añadió.



El último álbum de Taylor Swift, "Lover", salió a fines de agosto de 2019.



Sus últimos seis discos han alcanzado el tope de las ventas en Estados Unidos.