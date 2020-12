Jhon Edward Montenegro Jimenez

La Navidad se anticipó para los leales fanáticos de Taylor Swift, ya que la estrella del pop anunció el jueves que lanzaría su segundo álbum sorpresa de 2020, pocos meses después del exitoso disco "Folklore".



"Estoy feliz de decirles que mi noveno álbum de estudio, y el disco hermano de Folklore, saldrá esta medianoche (0500 GMT del viernes). Se llama Evermore", tuiteó la megaestrella mundial, agregando que también lanzaría un video musical para el single "willow".



El lanzamiento del álbum llega pocos días antes de que Swift cumpla 31 años, el 13 de diciembre.



"Desde que tenía 13 años, he estado emocionada por cumplir 31 porque es mi número de la suerte al revés, por eso quería sorprenderlos con esto ahora. Todos ustedes han sido tan cariñosos, solidarios y atentos en mis cumpleaños por lo que esta vez pensé en darles algo", dijo.

La artista deleitó a sus fanáticos con "Folklore", un álbum que compuso en cuarentena y que se acercó al rock alternativo.

"No podíamos parar de escribir canciones"



En su hilo de tuits, Swift indicó que "Evermore", su noveno álbum de estudio, sería una extensión de esa estilo.



"Para decirlo claramente, no podíamos parar de escribir canciones", dijo.



"Nunca había hecho esto antes. En el pasado, siempre traté los álbumes como etapas y pasaba a planificar el siguiente después de que se lanzara uno. Había algo diferente en Folklore".



En "Folklore", que obtuvo seis nominaciones al Grammy, Swift también ahondó en la composición de canciones desde la perspectiva de otros, narrando historias en la línea de compositores populares como John Prine, Bruce Springsteen y Bob Dylan.



"Me encantó el escapismo que encontré en estos cuentos imaginarios/no imaginarios", dijo Swift, quien colaboró una vez más con Aaron Dessner, de la banda de rock The National, junto con el productor Jack Antonoff.



Al igual que "Folklore", "Evermore" incluirá un dueto con el artista indie experimental Justin Vernon, fundador de Bon Iver.

Esta vez también grabó una canción con la banda de hermanas de Los Ángeles, Haim.



El lanzamiento del álbum de Swift se produce en medio de una batalla por su lucrativo catálogo anterior, y pocas semanas después de que dijo que sus primeros seis álbumes se vendieron a una firma de capital privado sin su conocimiento.



Swift se ha enfrentado públicamente con el magnate de la música Scooter Braun, cuya compañía compró una participación mayoritaria por su trabajo anterior, que incluye una década de éxitos como "Shake It Off".

Dijo que está tratando activamente de recuperar el control de sus grabaciones maestras y, mientras tanto, comenzó a grabar nuevamente sus canciones en un intento por socavar el valor de las originales.