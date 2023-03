Talentosas y brillantes: Juana Acosta y Alejandra Borrero fueron galardonas en los India Catalina

Una caleña y una payanesa emocionaron al país entero, pero en especial a sus regiones, al ser galardonadas por su trayectoria, en el marco de la ceremonia de entrega de la edición 39 de los Premios India Catalina que se llevaron a cabo el domingo, en la Plaza de la Aduana del centro histórico de Cartagena.



Se trató de Alejandra Borrero y Juana Acosta, quienes respectivamente se llevaron el galardón ‘Víctor Nieto a Toda una vida’, y el ‘Premio especial de trayectoria internacional en la Industria Audiovisual’.

Durante la ceremonia, que reconoció la excelencia, creatividad, calidad, originalidad y aporte de las producciones audiovisuales nacionales, así como también a las personas que se destacaron por su desempeño profesional y artístico, Borrero ofreció un sentido discurso.



“Al recibir el premio Víctor Nieto, siento el reconocimiento de muchos años de trabajo. De sacrificio y amor por este arte de la actuación que ha sido para mí la vida entera. Y es también un sentimiento encontrado porque ya me están dando premios por vida y obra”, expresó la artista, quien ha logrado conformar una carrera de más de treinta años de trabajo.



Por su parte, Juana Acosta, quien recientemente estuvo de gira por el país con su obra El Perdón, y quien ha construido una sólida carrera profesional en Europa, siendo protagonista de varias producciones cinematográficas, aseguró que no esperaba ser premiada por el FICCI.

“Uno nunca espera que llegue un reconocimiento así, pero cuando aparece es una gran alegría. Recibirlo además en Colombia, y que sea en este Festival, es maravilloso, pero además, porque en él estrené mi primera película en el año 2000, llamada Kalibre 35”, comentó Juanita en una entrevista concedida poco antes de la gala.



No obstante, otras producciones y estrellas de la televisión nacional brillaron en la noche. Una de ellas fue la Sinfonía de los Bichos, la serie de seis capítulos de Teleantioquia y Puerto Candelaria, que recibió seis galardones, de sus seis nominaciones.



Sus dos primeras Indias Catalina las obtuvieron en el pre-show en las categorías a Mejor Dirección de Música para Juancho Valencia, además de Mejor Diseño Sonoro para Diego Cáceres.



Lo mejor estaba por venir en la ceremonia central al lograr premios a Mejor Actor de Reparto con Jacques Touckhmanian, Mejor Actriz de Reparto para Karla Cajamarca, Mejor Producción de Inclusión Social y Mejor Miniserie de Ficción.



La televisión pública no se quedó atrás, logrando 12 galardones con producciones como ‘Territorio Mágico’ venciendo en categorías como Mejor Ficción de Larga Duración, Mejor Producción Infantil y Mejor Producción Audiovisual de Humor.



‘Frailejón Ernesto Pérez’, de Señal Colombia, venció en Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Content y Mejor Producción Audiovisual de Animación, mientras que Las Voces del Río en Mejor Fotografía y Mejor Documental.



En otras importantes categorías, Silvestre Dangond, que no asistió a la ceremonia, se quedó con dos ‘indias’, a Actor Revelación y Mejor Actor Protagónico.



En cuanto a Mejor Actriz Protagónica, la estatuilla fue para Mariana Gómez por ‘Arelys Henao: Canto para no llorar’.