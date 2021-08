'Suspensión', documental que evidencia las obras viales abandonadas por corrupción

En las profundidades de la selva andino-amazónica hay una promesa vial que ha quedado en el olvido. Carcomido por la humedad y rodeado por una vegetación exuberante, solitario se yergue un puente que quedó a medias y desemboca en una montaña, demostrando el final inconcluso del sueño prometido de conectar Mocoa con San Francisco, y que crearía una vía alterna para unir la zona amazónica con el centro del país.



Esta pudo ser una verdadera opción al conocido ‘Trampolín de la muerte’, una de las carreteras más peligrosas del mundo donde, como se presenta al inicio del documental ‘Suspensión’, se han presentado tantos accidentes viales, por los derrumbes en la zona.



“El documental surge de una investigación de varios años, sobre la construcción de carreteras, trochas y caminos en el pie de monte andino-amazónico colombiano, en el departamento del Putumayo. En ese proceso de la investigación me encontré, hacia el año 2010, con que iban a iniciar la construcción de una obra muy grande que es la variante San Francisco-Mocoa, para reemplazar otra carretera que se llama ‘El Trampolín de la Muerte’, que durante mucho tiempo fue la única vía que comunicó al Putumayo con el resto del país. Es una vía precaria, angosta, llena de derrumbes y precipicios. Y cuando vi esta nueva carretera que empezaba a construirse, ahí nació la idea de hacer un proyecto audiovisual, un documental de seguimiento de todo lo que ocurre alrededor de una obra que, en su propósito principal, tenía la idea de cumplir esa promesa política a la región”, cuenta Simón Uribe, director de ‘Suspensión’.



La película, que cuenta con una gran fotografía, se torna a veces pesada por los extensos planos de la vegetación o de la carretera, sin ninguna música de fondo o alguna voz en off que vaya narrando. Esto ocurre porque, según Simón Uribe, ‘Suspensión’ es un film de observación que sigue durante varios años el proceso de construcción de la carretera, pero que se sale de los esquemas narrativos ordinarios de películas del mismo formato.



El proyecto, además, cuenta con pocas intervenciones testimoniales de los habitantes de la zona y no cuenta con ninguna explicación de entes gubernamentales. Lo que pretende es mostrar la forma en la que el Gobierno se hace presente a través de su ausencia. “Vemos que uno de los símbolos de la presencia de un Gobierno es la construcción de infraestructura, pero en la película podemos apreciar que lo que hay es abandono. Tenemos la intención de mostrar, a través de esas imágenes, como el Gobierno se hace presente por medio de su ausencia y su desinterés por la región”, dice Simón Uribe.



“Lo que caracteriza a este Gobierno es un desdén y una ausencia de escucha hacia la ciudadanía y eso es algo que se muestra ahí. Pero parte de la intención del documental es mostrar que esto no solo ocurre en Putumayo, sino que se da en todas partes”, agrega el director.

Funciones en la Cinemateca ‘Suspensión’

Simón Uribe / Colombia / 2019 / 72 min.



-Viernes 06 de agosto, 7:00 p.m.

-Miércoles 11 de agosto, 07:00 p.m.

-Lunes 23 de agosto, 7:00 p.m.

Un film hecho con las uñas

Conseguir financiación para cine siempre es una tarea difícil. ‘Suspensión’ tuvo inicialmente una beca de cine etnográfico en Estados Unidos y después contó con la suerte de acceder a los estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, “que es una fuente maravillosa de financiación, gracia a la ley del cine”, pero que es insuficiente para toda la demanda del país.



Joaquín Uribe, productor de ‘Suspensión’, cuenta que su deseo de apostarle a este proyecto fue, ante todo, sus ganas de hacer cine. E igualmente su sensación de que la historia y la investigación que había hecho Simón, al pie de monte andino-amazónico, “realmente prometía un trabajo a profundidad y el proceso de seguir haciendo una carretera en medio de la selva me parecía muy emocionante”.



Joaquín cuenta que fue muy retador todo el trabajo de conseguir los fondos y aplicar a las convocatorias. Pero agradece la buena fortuna con la que contaron y en especial la fortaleza del grupo de trabajo, que logró mantener el ritmo del rodaje en el campo, donde las condiciones siempre fueron complejas: el clima y la suspensión de las obras, y la trágica avalancha del 31 de marzo de 2017 en Mocoa que los afectó bastante, en especial por la pérdida de una de las voces del documental.



“Para mí lo más sorprendente al grabar este documental fue la imagen de esta carretera, este puente suspendido en la selva casi virgen al pie del monte, con todos los obreros, los ingenieros trabajando ahí durante una temporada muy larga y luego ver como eso quedó tal cual, con el puente terminado que se estrella de frente contra la montaña y no va a ningún lugar y ver cómo poco después llegaban los turistas los domingos a comer pollo, a tomarse fotos, a pasear”, opina Joaquín.



El productor espera que con esta película la audiencia se haga consciente de lo que en Colombia se ha convertido en una lamentable tradición: los elefantes blancos, esas construcciones y promesas que quedan a medias. “Entender que esto no es algo reciente, esto es de hace mucho y se ha vuelto una especie de moneda política para nuestros gobernantes, eso de que las obras sean constantemente una promesa, más que una realidad”, se queja.



Sin embargo, también hay quienes no quisieran que la carretera se terminara, porque su construcción podría perturbar el medio ambiente. Por eso, el productor comenta que “esto no es una historia en blanco y negro. Lo que nosotros hacemos como documentalistas es mostrar diferentes dimensiones del problema”.

La promesa incumplida

Esta nueva carretera de Mocoa-San Francisco buscaría conectar toda la cuenca amazónica con el océano Pacífico. Hay históricamente mucha presión de todos los países amazónicos para que el Amazonas tenga una salida en infraestructura hacia el Pacífico, pero nunca se ha logrado de forma exitosa. Se piensa que puede ser una vía de exportación. Pero, más allá de lo económico, los creadores de ‘Suspensión’ sí consideran que hay un interés genuino por parte de la gente en la región de tener una vía que los conecte con el centro del país y que en especial les dé la posibilidad de viajar por una carretera menos peligrosa que la de ‘El Trampolín de la Muerte’.