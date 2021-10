Superman bisexual: ¿Quién es Jon Kent, el nuevo y diverso 'hombre de acero'?

El clásico superhéroe de DC Comics, Superman, ahora no solo sale de las cabinas telefónicas transformado en el Hombre de Acero, sino que también dará un nuevo paso al ‘salir del closet’ y hacer parte del colectivo LGTBIQ.



Jonathan Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lane, es ahora el nuevo Superman, un joven de 17 años que, a pesar de ser medio terrestre por el lado de su madre, también ha heredado superpoderes de su padre, el cual se encuentra descansando una temporada en alguna galaxia cercana.



El nuevo Superman sigue los pasos de Clark Kent, aunque en esta ocasión demuestra ser un Hombre de Acero distinto, pues ahora enfrenta problemas más cercanos a la cotidianidad de la humanidad, como ayudar a controlar los incendios forestales ocasionados por el cambio climático o enfrentar tiroteos en un instituto educativo provocado por el alto nivel de permisividad con el uso de las armas de fuego en Estados Unidos.

Video: detalles del nuevo Supermán bisexual que enorgullece a la comunidad LGBTIQ+



Incluso, participa en una protesta masiva en contra de la deportación de refugiados en ciudad Metrópolis, la clásica ciudad que es salvada constantemente por el superhéroe, “La idea de remplazar a Clark Kent con otro salvador blanco y hetero se evidenciaba como una pérdida”, manifestó para The New York Times Tom Taylor, guionista de la serie Superman: Son of Kal-El.



Jonathan Kent, a quien le gusta que lo llamen Jon en ediciones pasadas, se ha relacionado con el periodista Jay Nakamua, un joven talentoso al que conoció en un intento por crearse una identidad secreta para ir al instituto. Entre tanto, Nakamua, es un periodista que está dando sus primeros pasos en su profesión, de gafas grandes y cabello púrpura, quien a demás de rendirse ante los encantos del hijo del gran “Hombre de Acero”, siente gran admiración por la famosa estrella de Metrópolis Lois Lane, madre de Jon.



La siguiente edición del cómic será presentada el 9 de noviembre de este año y los seguidores del nuevo Superman podrán evidenciar que, Nakamua también tiene poderes extraordinarios, “Jay podría ser la única persona en la vida de Jon a la que no tiene que proteger. Quería tener una relación realmente igualitaria y de apoyo para ellos dos”, dijo Tom Taylor, guionista de la serie.



La noticia de la orientación sexual del nuevo Superman fue revelada en pasado 11 de octubre en el marco del ‘Día Nacional de Salir del Armario’ en EE.UU. Fecha que se celebra como aniversario de la marcha nacional por la defensa y búsqueda de la igual de los derechos de lesbianas y gays, relizada en 1987 en Washington, D.C. y a la que acudieron más de 500.000 personas.



La salida del armario del superhéroe estadounidense más famoso de Estados Unidos y tal vez de muchas otras partes del mundo, es un paso importante para el reconocimiento de los derechos de las comunidades LGTBIQ, “Para mucha gente, que el superhéroe más fuerte de los cómics salga del clóset es increíblemente poderoso”, manifestó Taylor en una entrevista para The New York Time.



Sin embargo, no es una novedad en la industria de los cómics pues en 1992 el universo Marvel presentó a uno de sus superhéroes, ‘Northsta’ quien se manifestó abiertamente homosexual, por otra parte ‘Batwoman’, de DC cómics se reconoció como lesbiana en el año 2006.



También, los productores del Universo DC manifestaron en 2016 que ‘Aqualad’ tenía novio y hace pocos meses reconocieron que Robín, el eterno compañero de Batman, está enamorado de un hombre, pero no es Bruce.



Aunque estas historias han sido importantes y aportan al reconocimiento de la comunidad LGTBIQ, el joven Superman va un poco más allá, pues en este caso no es un personaje poco conocido, este es un superhéroe que ha salido del mundo de los cómics para dar un salto a las pantallas gigantes del séptimo arte, “No es Northstar, del que tu tía nunca oyó hablar, No es Hulkling. No es Wiccan. No es Fire and Ice. No es el Demonio de Tasmania. Es Superman. Eso cuenta para algo, solo en términos de visibilidad, solo en términos de que esto va a atraer la atención”, comentó Glen Weldon, autor de Superman: The Unauthorized Biography.



De otro lado, las reacciones en redes sociales de los seguidores han sido contrarias, algunas personas consideran que no es necesario llegar a extremos para demostrar que es posible ser incluyentes y lo han manifestado por redes sociales.



Pero entre los comentarios positivos también han salido a relucir, en redes sociales, las declaraciones del actor Anthony Rapp quien en su cuenta de Twitter escribió: “Esta noticia sobre Superman alegra mi corazón queer sabiendo el impacto positivo que tendrá en tantos jóvenes hoy y en el futuro”.