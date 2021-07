Space Jam vuelve a los cines para desempolvar sus recuerdos

Natalia Moreno Quintero

Ser grande requiere trabajo duro, dedicación y compromiso absoluto. Y nadie como LeBron James, cuatro veces campeón del mundo en baloncesto, puede entender mejor este sentimiento.



Y es que, la súper estrella de la NBA, se embarca este verano en una aventura épica junto al eterno Bugs Bunny y los personajes de los Looney Tunes en la nueva película de animación y acción ‘Space Jam 2: Una Nueva Era’, del director Malcolm D. Lee que será estrenada este jueves en todas las salas de cine del país.



La cinta, que se lanza 25 años después del estreno de la Space Jam original, con Michael Jordan y que fue todo un clásico de los 90, regresa con una historia sobre la familia, el baloncesto, el amor de padre e hijo y los sueños.



“Todos tenemos sueños y pasiones que queremos cumplir y solo toma algo pequeño para dejarlo y conseguirlo. Cuando uno lo consigue, no solo es escuchándonos a nosotros mismos sino también creyendo en uno. Poder capturar ese momento, en esta película, en que como padre uno quiere que sus hijos logren muchas cosas, pero también entender, ¿qué quieren ellos? es maravilloso. Simplemente aprender y estar abiertos a otras posibilidades es algo muy importante que muestra la película”, dijo LeBron, quien en la cima de su éxito profesional - y con una versión del ícono, interpretada por él mismo, considera que hay pocos obstáculos en la cancha que puedan sorprenderle.

La historia del film se centra en LeBron y su hijo Dom cuando quedan atrapados en un espacio digital a manos de una inteligencia artificial malvada, y en la que el basquetbolista debe devolverlos a casa sanos y salvos guiando a Bugs, Lola Bunny y a toda los Looney Tunes hacia la victoria sobre los campeones digitalizados de la inteligencia artificial en la cancha: una poderosa lista de estrellas del baloncesto profesional, redefinirá el vínculo de LeBron con su hijo y arrojará luz sobre el poder de ser uno mismo.



El deportista, que debuta con esta producción en el cine, cuenta que disfrutó del proceso de interpretar una versión ficticia de sí mismo, encontrando momentos de verdad anidados entre elementos que se parecen mucho a su vida real.



“Esta es una versión ficticia de mí, pero también es un poco lo que soy”, admite y añade, “A pesar de que va a estar en la pantalla grande y me van a ver bajo una luz diferente de la paternidad y una luz diferente en términos de ser un jugador de baloncesto y un líder, también creo que funcionará bien para el personaje, ya que he podido poner en práctica muchas cosas que realmente hago cuando no están encendidas las cámaras”.



Como resultado de la mezcla de fotografía de acción real y animación digital de la película, LeBron James se encontró a menudo actuando con coprotagonistas que todavía no habían sido dibujados, un obstáculo creativo incluso para el intérprete más experimentado. “Es un reto cuando estás haciendo una escena y tienes que visualizar que muchos de los Tunes están ahí. Se trata de ser capaz de usar la imaginación. Creo que, como adultos, a veces perdemos la imaginación a medida que envejecemos. Así que ahora mismo estoy devolviendo eso a mi vida, tratando de volver a darle rienda suelta a la imaginación, que es algo muy bonito también”.



La nueva película, que será distribuida en todo el mundo por Warner Bros Pictures y se estrenará este jueves en todos los cines del país, estará disponible en HBO Max durante 31 días a partir del estreno en cines.

Conexión especial

En los 25 años transcurridos desde el estreno de la película original, LeBron James ha ascendido a la cima de su juego en la cancha. Ahora, se encuentra frente a la cámara, en un esfuerzo por continuar con un legado que se siente orgulloso de mantener.



“Es un honor para mí formar parte del mundo de ‘Space Jam’, poder reintroducirlo a los niños de hoy y mostrarles lo increíbles que son los Looney Tunes, y lo grande que es también nuestro deporte del baloncesto”. Y, como en la primera película, bromea: “También hay algunas cosas en esta película que sorprenderán a mucha gente. Eso es lo emocionante”.



La cinta presentará una nueva versión del clásico enfrentamiento entre los Tunes y los ‘Goons’, no sólo por su argumento de alto concepto y su renovado elenco de personajes, sino también por las técnicas de animación utilizadas por los realizadores para llevar a los Looney Tunes a la vanguardia.