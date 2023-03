Sonia Smith, actriz de origen estadounidense, pero anclada en el corazón de los latinoamericanos por telenovelas como Cara Sucia, y producciones como ‘¿Dónde está Elisa?’ y Marido en Alquiler, y quien en Colombia se conoció también por su actuación en la telenovela Guajira, había desaparecido de las pantallas y esta semana reapareció en el programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo,



La presentadora de dicho espacio, Giselle Blondet, la interrogó al respecto: "Alguien me dijo por ahí 'ella ya no va a ser actriz, ella ahora es enfermera'. A mí casi me da un ataque al corazón, yo dije cómo va a ser que mi Cara Sucia vaya a dejar la actuación". A lo que la actriz le alcaró: "No, para nada. Yo creo que una vez que uno es actor siempre sigue siendo actor. Obviamente en este momento estoy en otra etapa, estoy trabajando como enfermera. Pero no, yo sigo, me encanta la actuación, es algo que eso siempre va a estar conmigo".



Admitió la intérprete que la gente se sorprende al verla en su nuevo rol. "Es muy chistoso", reconoció Sonya, "porque hay algunos de los pacientes que me dicen 'yo te conozco'. Me pasaba cuando trabajaba en Los Ángeles, que hacía de intérprete médico".



Aseguró que "por supuesto que quiero regresar a la actuación. He hecho algunas cositas, comencé este año haciendo unas pequeñas cosas".



Sonya también se pronunció sobre la evolución que ha experimentado el género de la telenovela desde que protagonizó el exitoso melodrama Cara Sucia en 1992 hasta la actualidad. "Hay una diferencia muy grande. Hoy en día las telenovelas son de acción, en esa época las telenovelas eran más románticas, que si la chica pobre que se enamora del rico. Hoy en día ya no es tanto así. Muchas veces creo que ahorita predomina mucho la violencia dentro de los proyectos que hay".

La actriz, quien no tuvo hijos, aseguró en una entrevista, hace unos años, para People en Español, sobre su anhelo de ser madre que no pudo ser: "Yo creo que todas las mujeres, o por lo menos el 99%, siempre tenemos ese instinto materno, aunque no lo desarrollemos como tal. Yo obviamente no tengo hijos, pero siempre he sido una persona muy maternal en el sentido de que me preocupan los demás. Si una persona me pide un consejo le voy a dar un consejo. Me gusta cuidar. No tengo hijos, pero tengo mis animales. La gente dirá que no se puede comparar un hijo con un animal y no se trata nunca de hacer comparaciones porque creo que los afectos siempre son diferentes, pero se basan en lo más importante que es el amor y el afecto. Entonces siempre cuando tengo personajes de este tipo me enfoco mucho eso", dijo.