Silvestre Dangond fue hospitalizado y esta sería la causa

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El cantante de vallenato Silvestre Dangond se encuentra hospitalizado, de acuerdo a una imagen publicada por el mismo artista en su cuenta de Instagram, este miércoles.



"He sido fuerte muchas veces pero esta vez me venció el miedo de desafiar la vida con la solución en las manos!", escribió.



Junto al mensaje puso una fotografía suya acostado en una cama hospitalaria. Se le ve con bata, gorro y tapabocas sanitario.



Dangond no precisó dónde se encuentra internado ni su quebranto de salud.

Según El Heraldo, de Barranquilla, fuentes cercanas al cantante aseguraron que sufre de hemorroides desde hace varios años y tenía programada una cirugía para el 12 de diciembre. Sin embargo, se desconoce si dicho procedimiento fue adelantado.



Este jueves ha estado activo en sus redes, por el lanzamiento de 'Locuras mías', su último álbum, y entre sus publicaciones destaca la promoción del trabajo musical desde la clínica y una foto suya con el mensaje "Amanecí contento!".



El artista, oriundo de Urumita, La Guajira, realizó hace poco un concierto virtual, debido a la pandemia del covid-19.