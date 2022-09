¡Sigue la tensión! Shakira y Piqué se reunieron para llegar a acuerdo por custodia de sus hijos

La separación de Shakira y Piqué aún sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que la cantante y el futbolista se encuentran "enfrentados" legalmente para determinar quién obtiene la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán.



Aunque ninguno de los dos se ha referido a los rumores que aseguran que Shakira se quiere mudar con los niños a Miami y que el futbolista español se opone a esa idea, lo que sí se ha confirmado es que ambos se encontraron este jueves en el despacho de los abogados de Piqué, donde buscaron llegar a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos.



Shakira y Piqué luego de la reunión por la custodia de sus hijos. Twitter Jordi Martin

El primero en entrar al lugar del encuentro fue el futbolista, quien no solo llegó sin compañía, sino que además, entró con un semblante serio y sin determinar a los periodistas que estaban afuera del sitio. Cerca de una hora y media después, hacia las 7:30 p.m., Piqué abandonó la reunión y salió del despacho de su abogado cabizbajo y apresurado.



Shakira, por su parte, llegó al lugar hacia las 6:15 p.m. junto a su abogada; aunque la cantante no respondió las preguntas de la prensa, sí se veía más tranquila y serena que su expareja. La reconocida artista salió del lugar hacia las 9:00 p.m. y en medio de aplausos y saludos de sus fans, a quienes les regaló varias sonrisas y les agradeció por el apoyo.

Creo que no hay dudas de con quien se posiciona la gente.. pic.twitter.com/tXeLQBBghw — Jordi Martin (@jmartin_ibz) September 16, 2022



Al termino de la reunión, que se llevó a cabo en Barcelona, ni Shakira ni Piqué quisieron dar detalles a la prensa sobre si se llegó o no a algún acuerdo. Sin embargo, el abogado del deportistas aseguró que lo más importante para la expareja es el bienestar de sus dos hijos.



​Quien entregó más detalles de cómo transcurrió el encuentro fue el periodista Jordi Martin, corresponsal del programa El gordo y la flaca de Univisión, quien a través de Twitter manifestó que que la reunión no solo se llevó en buenos términos, sino que además se conoció que los más probable es que la cantante y el futbolista no se vayan a juicio.



"Tenemos declaraciones del abogado de Shakira en las que respondió que ha habido ‘feeling’ entre el jugador y ella. Nos ha dicho que próximamente habrá un acuerdo, que seguramente evitará que se vayan a juicio", indicó el periodista.