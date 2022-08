Sigue la polémica: Equipo de Epa Colombia le ofrece dinero a la 'Barbie colombiana'

Luego de que Yoli Álvarez, más conocida como la 'Barbie colombiana', afirmara que Epa Colombia lavaba dinero, una persona que maneja las redes de la empresaria le ofreció dinero para que se retractara.



"Por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero", aseguró la modelo en su cuenta de Instagram.



Luego de compartir sus declaraciones, un hombre que le maneja las redes sociales a Daneidy Barrera Rojas, al parecer, se contactó con la 'Barbie' y le ofreció dinero.



"¿Dónde te consigno yo ya seis millones de pesos? Te los regalo yo de mi plata y dejás a Epa en paz. Y decís y explicás que ya sabes de qué se trata lavar dinero y Epa no lo hace y te equivocaste porque Epa no hace eso, es totalmente falso", se escucha un hombre decir en el audio que compartió Álvarez en su Instagram. Esta personas sería el community mánager de Epa Colombia.



Frente al ofrecimiento, Yoli Álvarez leyó la definición de lavado de dinero y reafirmó que Epa Colombia sí hacía esta actividad ilegal. Sin embargo, la modelo dijo que no a explicar cómo lo hacia.



"De la forma en que lo hacía Daneidy no lo puedo decir. Yo no tengo por qué decírselos a ustedes... ¿Por qué tienen que ofrecerme plata? Eso solo tengo que decírselo a un fiscal, a un abogado o al que sea, si es que ella va a demandar o si es que la justicia va a abrir un proceso", aseguró la 'Barbie'.



Y añadió: "A mí no va a venir ninguna persona ni el que le maneja las redes a ofrecerme plata para que yo venga y diga otra cosa, ya dije lo que tenía que decir".



La 'Barbie colombiana' aseguró también que ella no está haciendo esas revelaciones por dinero, sino porque considera que Epa Colombia es una "mala persona" y quiere hacerle pagar por el daño que le ha hecho a varias personas.



"Yo la estoy destruyendo a ella por mala persona, por la forma como trata a las personas, por la forma en que es (...) Eres muy mala persona... Yo te voy a destruir y tú lo vas a ver. Porque a esas personas malas hay que darles de su propia medicina y ella destruyó a muchas personas, ahora le toca a ella", concluyó Álvarez.