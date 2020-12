Shakira brilla hasta en un año pandémico, así va su imparable éxito

Álvaro José Carvajal Vidarte

Si bien el 2020 no fue el mejor año para el mundo en general, debido a la pandemia del covid-19 y a la temporada de huracanes que azotó el Atlántico, sí lo fue para Shakira, quien obtuvo los más grandes logros este año.



Incluso la barranquillera, cuyas caderas no mienten, lo despide con un hit, el videoclip ‘Girl like me’, su colaboración con Black Eyed Peas, que fue publicado el 4 de diciembre y ya acumula en YouTube más de 52 millones de visualizaciones (39 millones de reproducciones en una semana) y el tema ocupa el primer lugar en los tops de éxitos de varios países del mundo.



A sus 43 años, y tras más de 25 años en el mundo de la música, la autora de ‘Ojos así’, sigue sorprendiendo. Se convirtió en una de las cantantes más ‘googleadas’ del año en Estados Unidos, ocupando la posición número siete en la lista Trending Person of the Year. Y es que quién no iba a querer buscarla después del súper show que protagonizó junto a Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl 2020.



Mientras Patrick Mahomes se convirtió en el segundo quarterback en recibir el trofeo Vince Lombardi antes de los 25 años, Shakira & JLo hicieron historia al ser las primeras latinas en formar parte de este espectáculo.



Justo antes de la pandemia, la intérprete de Los Pies Descalzos empezó con pie derecho el año, cuando el 2 de febrero, junto a la diva puertorriqueña rompieron un récord en la plataforma de YouTube, al alcanzar los 100 millones de reproducciones por su show, superando a Coldplay, Lady Gaga, Katy Perry, Maroon 5 y Adele.

El año pasado Shakira fue incluida en la lista Forbes de las mujeres mejor pagadas en la industria de la música. Sus ganancias de 2018 a 2019 sumaron 35 millones de dólares.

Como si fuera poco, la embajadora de buena voluntad de UNICEF, se destacó por su participación en el concierto #GlobalGoalUnite para garantizar un tratamiento de COVID-19 disponible para todos.



También, la plataforma web de su Fundación Pies Descalzos, se transformó y en plena pandemia, por medio de Pies en Casa se resuelven dudas de estudiantes de todas partes del país, en las áreas de ciencias sociales, español, inglés, biología, matemáticas y química. Solo hay que entrar a www.fundacionpiesdescalzos.com/piesencasa y escribir una pregunta. Esta página beneficia a niños de Cartagena, Barranquilla y Quibdó, los cuales son apoyados por la fundación que Shakira creó hace 24 años.



Aún en medio de la pandemia, la cantante siguió su buena racha con el video de ‘Waka Waka’ que alcanzó los 2.5 billones de vistas, en mayo, mes en el que cantó Try Everything de Zootopia en el programa Disney Family Sing Along: Volumen II.



Asimismo, se ganó el cariño de sus seguidores con publicaciones en sus perfiles oficiales en las redes sociales, durante el confinamiento, no sólo sobre su vida profesional, sino también sobre su familia, sus hijos, sus pasatiempos y hasta sus entrenamientos.

Del 6 al 12 de septiembre, Google registró un pico de búsquedas luego de que la estrella compartiera una fotografía luciendo un bikini diseñado por ella y confeccionado por una de sus amigas. Pero además de su belleza, muchos exaltan su inteligencia, la cual quedó demostrada el día en que compartió un reto viral de TikTok en el que hizo un test de ciencias en que contestó correctamente diez preguntas.



En abril, no solo se graduó en plena pandemia en filosofía antigua, en la Universidad de Pennsylvania, a través de un curso online, también tuvo tiempo para sacar el video de ‘Me gusta’ junto a Anuel AA y en octubre celebró los 25 años de su álbum Pies Descalzos.



Pero además de cultivar su intelecto, la artista lanzó nuevos productos de su línea de perfumes y convirtió en su bandera el incentivo al voto femenino y latino en Estados Unidos. Y envió un mensaje a Barranquilla y Colombia para quedarse en casa y evitar la propagación del Covid - 19.

Y si en La Bicicleta —su éxito de hace cuatro años junto a Carlos Vives—, le fue bien, ya que superó las 1.400 millones de vistas en YouTube, demostró su habilidad con el skate en el video de ‘Girl like me’, en el que salió patinando, después de haberlo practicado durante los últimos meses.



Este año también la activista y ganadora de varios premios Grammy, generó opinión cuando en un artículo que se publicó en Univisión Noticias condenó la deshumanizante política de separación familiar de la administración Trump, en Estados Unidos.



“En esta ‘tierra de la libertad’ existen 545 niños atrapados, en peligro de crecer sin padres; 545 niños que se van a la cama sin saber si volverán a verlos; 545 niños que no pueden abrazar, reír o llorar en el regazo de aquellos a los que más quieren y necesitan”. Señaló que 60 de estos niños eran menores de 5 años cuando fueron separados por primera vez de sus padres como consecuencia de la política “tolerancia cero” del gobierno Trump.

"Me gradué de filosofía, sé que

mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de dormir a los niños. Gracias

a Platón y sus predecesores por

la diversión". Shakira, cantante colombiana.

Habló también sobre los derechos de las mujeres: “Las historias que leo a diario acerca de las alegaciones de mujeres, a las que someten a la fuerza a histerectomías; de solicitantes de asilo que presuntamente deben firmar sus propias órdenes de deportación ante la amenaza de sufrir daños; o de madres y padres a quienes entre llantos y alaridos, sin piedad les arrancan a sus hijos de los brazos, son una demostración de que este tipo de políticas provienen de personas despojadas de toda humanidad”, señaló Shakira en su artículo de opinión.



En el artículo relató detalles de su propia historia, la de su familia de inmigrantes libaneses, que vivieron en Nueva York en medio de la Gran Depresión económica de la década de los 30 y que luego se instalaron en Colombia. “Así fue como nací y crecí en un país tan lleno de belleza y diversidad como de desigualdad y carencia de movilidad social, y desde donde los EE.UU., en contraste, se aprecia como un modelo de generación de oportunidades”.



Dentro de su buena racha 2020, la intérprete de Empire, She Wolf y Hips Don’t Lie, presentó una buena salud y pasó la cuarentena en casa, en su mansión en el municipio de Esplugues de Llobregart, en Cataluña, compartiendo momentos con su pareja, el futbolista Gerard Piqué, —con quien lleva 10 años de relación— y sus hijos Sasha y Milán.