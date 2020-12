Natalia Moreno Quintero

En la mañana de este viernes fue estrenado el videoclip de 'Girl Like Me', la canción en la que colaboran la barranquillera Shakira y la agrupación estadounidense Black Eyed Peas.



Pese a que la canción se encuentra en las plataformas musicales desde junio de este año, los fans se encontraban a la expectativa de lo que sería el video, por las imágenes alusivas que habían sido compartidas recientemente en las redes sociales.



Este jueves, Shakira publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que se le ve usando un atuendo deportivo como los que fueron populares en los años ochenta. Black Eyed Peas, por su parte, compartió la imagen del detrás de cámaras de la filmación.

El videoclip de 'Girl Like Me', que tiene acentos en rojo a través de la escenografía y el vestuario de los artistas, muestra a una Shakira muy sensual que da cuenta de sus habilidades en el baile con coreografías que podrán dar lugar a 'challenges' en las redes sociales.



"Debo decirlo... ¡Shakira baila increíble! Creo que este baile será un desafío de TikTok", escribió el mismo Will.I.Am entre los comentarios del video en YouTube.



En cuanto a la canción, parte del álbum 'Translation' de la agrupación norteamericana, se destaca su ritmo pegajoso, las letras bilingües y el registro agudo de la colombiana.



"Para quienes no lo sabían, Shakira vino a mi estudio en 2008 y trabajamos en 'Girl Like Me'. Estoy muy feliz de que esta canción haya salido ahora. He hecho incontables versiones de esta canción y encontramos la vibra perfecta para ella. ¡Y ahora el video está aquí! ¡Gracias Shakira! Me encantó trabajar contigo!", comentó Will.I.Am.



Vea a continuación el videoclip de 'Girl Like Me', la canción de Shakira y Black Eyed Peas: